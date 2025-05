Nintendo Switch 2: le previsioni di vendita sono incredibili

Recentemente il mondo dei videogiochi e della tecnologia è stato scosso dalla presentazione attesissima di Nintendo Switch 2, la console da gioco portatile di Nintendo infatti si è fatta attendere per molto tempo e finalmente è tra noi, molto presto arriverà anche sul mercato e sarà disponibile l’acquisto, la data infatti è il 5 giugno prossimo, data in cui l’azienda inizierà con le spedizioni, la consoli in questione ha sconvolto un po’ tutti sia in positivo che in negativo, l’elemento sicuramente più risonante è stato rappresentato dal prezzo di vendita che in molti hanno trovato ingiustificatamente elevato, dettaglio che ovviamente ha aperto a un grande dibattito in merito le vendite che la console riuscirà a totalizzare, l’unica che sembra assolutamente convinta della propria scelta e non ha dubbi sul successo del prodotto e Nintendo stessa, scopriamo insieme che cosa pensa l’azienda.

Una grande successo

Secondo Nintendo, la propria console di nuova generazione sarà un vero e proprio successo, nello specifico la casa madre è convinta che la propria console venderà ben 15 milioni di unità nell’anno fiscale corrente iniziato il 1 aprile 2025 e che terminerà l’ultimo di marzo del 2026, si tratterebbe di un traguardo davvero importante che solleverebbe l’economia di Nintendo che ha assistito ad una flessione legata ovviamente al calo delle vendite di Nintendo Switch della generazione precedente.

Ovviamente si tratta di una scommessa decisamente importante dal momento che l’azienda ha comunque operato un rincaro sia sulla console che sui videogiochi, dunque ottenere numeri di un certo livello sarà decisamente una sfida non da poco, un ruolo importante lo giocheranno manco a dirlo i titoli in uscita con la console che dovranno rappresentare un vero e proprio incentivo nonostante il prezzo al rialzo anche di questi ultimi, i titoli al lancio dovrebbero essere i seguenti: