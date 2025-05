Spotify punta sugli utenti Premium: controllo totale e ascolto su misura

L’ultima mossa di Spotify è chiara. La piattaforma intende potenziare la propria offerta per rafforzare il legame con gli utenti Premium. L’annuncio delle nuove funzionalità arriva in un momento in cui la concorrenza nel settore dello streaming musicale si fa sempre più intensa. Aziende come Apple, Amazon, e persino realtà emergenti come Tidal o Deezer, spingono costantemente verso innovazioni che mettano al centro l’esperienza dell’ascoltatore. Spotify risponde dunque risponde a tutto ciò lanciando aggiornamenti che puntano tutto sulla personalizzazione e sull’interattività.

Spotify: nuove opzioni per playlist dinamiche e collaborative

Uno degli aspetti principali riguarda la gestione della coda di riproduzione. L’interfaccia, ora ridisegnata, offre un approccio più semplice ma anche più ricco. Funzioni come la riproduzione casuale, anche in versione intelligente, la ripetizione dei brani e il timer di spegnimento diventano strumenti immediatamente accessibili. A fine coda, poi, l’app suggerisce automaticamente brani da scoprire, ampliando così il raggio musicale dell’utente. Ma non finisce qui. Il tasto per nascondere un brano viene migliorato, diventando più intuitivo. Se selezionato, esso infatti esclude il brano da tutte le playlist su qualsiasi dispositivo. È stata introdotta anche una nuova funzione per “posticipare” una canzone per trenta giorni, utile per evitare consigli poco graditi senza eliminarli definitivamente.

Ma la vera rivoluzione riguarda le playlist, il cuore di qualsiasi esperienza musicale su piattaforma digitale. In cima a ogni raccolta ora compaiono comandi rapidi per ordinare, rinominare, aggiungere o rimuovere brani. È possibile anche creare copertine personalizzate e modellare la sequenza dei pezzi con un sistema più fluido.

Non si tratta solo di estetica, ma di funzionalità che permettono di costruire un proprio spazio musicale cucito su misura. Una novità particolarmente apprezzata è anche il pulsante “+”, posizionato in basso a destra sull’app mobile. Grazie a questa novità infatti con un semplice tocco si potrà avviare una nuova playlist, coinvolgere amici, oppure unire gusti musicali diversi attraverso la funzione Blend. Ciò quindi incentiva la condivisione e rende l’ascolto un’attività sempre più sociale e partecipativa.