Apple Pay arriva su PlayStation 5: ora puoi acquistare giochi e contenuti digitali direttamente dalla console

Apple Pay arriva ufficialmente su PlayStation 5, rivoluzionando il modo in cui le persone acquistano contenuti digitali. Dopo anni in cui era possibile utilizzare il servizio di pagamento solo tramite app mobile o browser web, finalmente ora si può completare l’intera procedura direttamente dalla PS5. Un cambiamento che migliora l’esperienza d’uso complessiva della console e riduce i passaggi necessari per terminare un acquisto.

Apple evolve i pagamenti digitali su PlayStation 5 e apre le porte al mondo delle console

Il processo è semplice, pensato appositamente per essere immediato. Una volta scelto un contenuto da acquistare sul PlayStation Store, tra le modalità di pagamento compare ora l’opzione “Apple Pay”. Selezionandola, viene mostrato un codice univoco sullo schermo. A questo punto, l’utente dovrà solamente inquadrarlo con un iPhone o un iPad. Sul proprio dispositivo apparirà poi l’interfaccia classica di ApplePay, con la possibilità di scegliere la carta preferita e autorizzare il pagamento tramite Face ID o TouchID. In pochi secondi, l’acquisto viene completato, senza nemmeno la necessità di abbandonare il controller.

Questa nuova integrazione è resa possibile grazie a un’importante innovazione introdotta con iOS 18 e iPadOS18, lanciati alla fine del 2024. Con questi aggiornamenti infatti, Apple ha introdotto un sistema basato sul codice QR che consente di utilizzare ApplePay anche su piattaforme terze, non necessariamente all’interno del mondo Apple. Si tratta della stessa tecnologia già adottata per permettere i pagamenti anche tramite browser come Chrome.

Il debutto su PlayStation 5 coincide con il decimo anniversario di Apple Pay, celebrato con una serie di aggiornamenti mirati a estendere la compatibilità del servizio. Sony, dal canto suo, sembra intenzionata a rendere questa funzione disponibile anche su PlayStation4, seppur con tempistiche ancora non definite. Intanto, l’integrazione su PS5 rappresenta un passo importante verso una maggiore interoperabilità tra sistemi e tecnologie diverse. Coloro già abituati a gestire tutto dallo smartphone, ora potranno finalmente pagare direttamente dalla console con la stessa semplicità.