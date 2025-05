Mercedes Classe C 2025: eleganza stellare e nuovi dettagli

La Mercedes Classe C 2025 si prepara a conquistare ancora, con un lifting che promette scintille. Le ultime foto spia mostrano una carrozzeria camuffata, ma non troppo. Spuntano infatti i nuovi fari “a stella”, già protagonisti su altri modelli della Stella. Un segno distintivo che, anche al buio, saprà farsi notare. Il frontale della Mercedes cambia con discrezione ma senza rinunciare al carattere. Una calandra più scolpita e un paraurti anteriore rivisitato accentuano l’anima sportiva. Gli specchietti cambiano forma, ora con indicatori di direzione a “C”, mentre sul posteriore la nuova firma luminosa stellata regala un colpo d’occhio inconfondibile. Tutto lascia intuire un’evoluzione pensata per chi vuole un’eleganza quasi delicata.

Dentro la Mercedes Classe C

L’abitacolo resta fedele allo stile conosciuto Mercedes, ma si arricchisce al contempo di tocchi evolutivi. Nessuna rivoluzione, certo, ma aggiornamenti che contano. Arriverà un volante di nuova generazione, più ergonomico e con comandi ottimizzati. Cuore tecnologico del restyling sarà la probabile introduzione del sistema MBUX di quarta generazione, lo stesso già presente sulla nuova CLA. A questo si potrebbe affiancare la piattaforma MB.OS, per una connessione più fluida e personalizzata. Il dettaglio più atteso della nuova Mercedes? L’assistente virtuale con intelligenza artificiale. Progettato per riconoscere abitudini e anticipare desideri, renderà ogni viaggio più personalizzato possibile. Sarà solo un optional? Forse.

Per la motorizzazione? Diciamo che la sostanza della Mercedes non cambia, ma “semplicemente” si affina. Negli Stati Uniti continuerà il brillante 2.0 turbo benzina da 255 cavalli, con 400 Nm di coppia. In Europa invece ci sarà una gamma più ampia. Attesi i mild hybrid da 1.5 litri, con potenze comprese tra i 170 e i 204 cavalli. Non mancheranno le versioni diesel, ancora apprezzate da chi percorre lunghe distanze. E poi le immancabili plug-in hybrid, pensate per chi cerca efficienza senza rinunciare alla dinamica di guida Mercedes. Con le nuove normative Euro 7 all’orizzonte, ogni propulsore sarà ottimizzato per il futuro. Il debutto è vicino e la nuova Mercedes Classe C è pronta a sedurre ancora.