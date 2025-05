WhatsApp lancia la sua prossima novità: ora l’interazione arriva negli stati

WhatsApp si prepara a rivoluzionare, ancora una volta, l’esperienza degli utenti. L’app di messaggistica, ormai parte integrante della vita quotidiana di miliardi di persone, sta infatti sperimentando una nuova funzione che promette di cambiare il modo in cui si aggiornano gli stati.

Stando a quanto riportato dai siti specializzati HDBlog e WABetainfo, Meta ha avviato una fase di test che coinvolge un nuovo sticker interattivo. Questo strumento consentirà di inserire negli stati delle vere e proprie domande o spunti tematici. I contatti potranno rispondere direttamente, generando una conversazione attorno a un argomento scelto. Si tratta di una modalità già familiare a chi utilizza Instagram, in cui gli adesivi permettono di stimolare il dialogo attraverso le storie.

Dalla fase beta al lancio ufficiale: cosa aspettarsi nei prossimi mesi su WhatsApp

La principale differenza di questa opzione, però, è nella piattaforma. WhatsApp non è un social tradizionale, e l’inserimento di questi strumenti rappresenta un passo importante verso una comunicazione più dinamica e partecipativa, mantenendo però i punti di forza del servizio. Infatti, anche con questo nuovo strumento, la sicurezza resta centrale. In quanto ogni stato interattivo sarà protetto da crittografia end-to-end, come avviene già per le chat. La riservatezza resta, dunque, garantita.

Attualmente, la funzionalità è accessibile solo in versione beta. Una cerchia ristretta di sviluppatori e utenti selezionati su Android e iOS quindi sta provando in anteprima questo aggiornamento. Come risaputo, il test è una fase importante, poiché serve a verificare stabilità, facilità d’uso e, naturalmente, eventuali bug da correggere prima del rilascio pubblico. Secondo quanto emerso finora, se tutto ciò darà esiti positivi, WhatsApp potrebbe estendere la disponibilità a un numero più ampio di persone. Una sorta di preludio all’introduzione ufficiale, che potrebbe avvenire nel corso dell’estate. Meta, da parte sua, sembra puntare sempre più sull’integrazione tra le sue piattaforme, uniformando strumenti e funzionalità tra WhatsApp, Instagram e Facebook.

Insomma, con l’arrivo di questa novità, l’app di messaggistica si avvicina ancor più al mondo dei social network, pur mantenendo la sua identità originale. Per gli utenti, sarà un’occasione in più per esprimersi e coinvolgere i propri contatti in modo semplice, diretto e sicuro.