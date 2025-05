Leapmotor C10 si rinnova: più potenza e autonomia

In Cina è stato svelato il nuovo style della Leapmotor C10, un restyling che guarda lontano. Nessun cambiamento radicale nello stile, ma sotto la carrozzeria il progresso è evidente. Le proporzioni rimangono quelle note: 4.739 mm in lunghezza, 1.900 mm in larghezza, 1.680 mm in altezza. Il passo, sempre da 2.825 mm, assicura stabilità e abitabilità. Una nuova tinta si aggiunge alla palette, mentre le maniglie elettriche introducono un tocco premium. Il cuore pulsante è ora un motore da 220 kW, un netto passo avanti rispetto ai precedenti 170 kW. Lo scatto da zero a cento? In 5,9 secondi, segno evidente di un’anima più grintosa. Nessuna modifica per il modello REEV, recentemente approdato in Europa con il suo range extender.

Più tecnologia e maggiore potenza di ricarica per la Leapmotor C10

Il sistema infotainment della Leapmotor avanza grazie all’introduzione del chip Snapdragon 8295P, inedito sul modello. Il risultato atteso è un’esperienza d’uso più fluida, moderna, reattiva. La connettività si affina, l’interfaccia migliora, il comfort digitale sale di livello. Nuovo anche il pad wireless da 50 W, per ricariche rapide degli smartphone. Ancora più importante, però, l’arrivo della piattaforma a 800 V, che promette tempi di rifornimento significativamente ridotti per la nuova Leapmotor. A bordo trova spazio una batteria da 74,9 kWh con celle LFP, capace di garantire fino a 605 km di autonomia secondo il ciclo CLTC. Un valore che, pur non convertibile direttamente in WLTP, suggerisce un’evoluzione sostanziale rispetto ai precedenti 69,9 kWh e 420 km WLTP.

Per il momento, la versione aggiornata resta confinata al mercato cinese. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Stellantis o Leapmotor circa il debutto europeo. Tuttavia, l’arrivo in Europa del modello REEV e l’interesse crescente verso la mobilità elettrica lasciano presagire sviluppi. La combinazione tra maggiore potenza, autonomia estesa e tecnologie di bordo potrebbe rappresentare una carta vincente anche nel nostro di continente. Resta solo da capire quando. Le strade europee attendono un SUV elettrico che sappia distinguersi e la nuova versione della Leapmotor C10 sembra avere tutte le carte in regola per riuscirci.