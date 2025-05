Google, Gemini 2.5 Flash: caricamenti limiti per gli utenti gratuiti, ecco perché

Google ha temporaneamente limitato la possibilità di caricare file su Gemini 2.5 Flash per gli utenti che utilizzano il servizio gratuitamente. Questa modifica improvvisa ha colto di sorpresa molti utenti, sollevando dubbi e discussioni nella community.

Cosa è successo: caricamenti disattivati per gli utenti gratuiti

Fino a pochi giorni fa, anche chi utilizzava Gemini 2.5 Flash gratuitamente poteva caricare file come documenti e audio per l’elaborazione diretta da parte dell’intelligenza artificiale di Google. Tuttavia, per un breve periodo, questa funzione è stata bloccata:

Sulle app Android e iOS, i pulsanti “File” e “Drive” risultavano disattivati;

Sul web, era ancora possibile caricare immagini, ma non documenti o file audio.

Questa limitazione non ha colpito gli utenti del piano Advanced, che continuavano a usare Gemini 2.0 Flash e Gemini 2.5 Pro senza problemi.

Bug temporaneo o test per una nuova politica, questo è il dilemma

Google non ha rilasciato comunicazioni ufficiali su questo blocco temporaneo, lasciando spazio a diverse ipotesi:

Bug temporaneo : potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento tecnico, risolto rapidamente;

Test per una nuova politica: è possibile che Google stia valutando di limitare l’accesso a determinate funzioni ai soli utenti paganti.

È importante notare che, al momento, tutto è tornato alla normalità e gli utenti gratuiti possono nuovamente caricare file su Gemini 2.5 Flash.

Gemini e i problemi di stabilità delle funzioni avanzate

Non è la prima volta che le funzioni avanzate di Gemini mostrano comportamenti instabili. In passato, la panoramica audio (Audio Overview) aveva presentato problemi simili, con file audio che venivano generati ma non erano disponibili per il download.

Questi episodi alimentano l’idea che Google stia ancora lavorando per migliorare la stabilità dell’infrastruttura di Gemini, specialmente per le funzioni legate all’intelligenza artificiale e al caricamento dei file.

Cosa aspettarsi ora da Google

Per ora, Google non ha annunciato cambiamenti ufficiali per gli utenti gratuiti di Gemini 2.5 Flash, ma è chiaro che la piattaforma è in continua evoluzione. La società continua a potenziare l’integrazione di Gemini nei propri servizi, da AI Studio all’app Gemini, e nuove funzionalità sono attese nelle prossime settimane.

Resta da vedere se il blocco temporaneo dei caricamenti sarà solo un episodio isolato o se Google deciderà di riservare questa funzione ai soli utenti paganti.