Google: Moltiply fa causa all’azienda

Di recente, Alphabet, società madre di Google, si trova al centro di una nuova azione legale. Quest’ultima ha avuto inizio dall’azienda italiana Moltiply, proprietaria del sito Trovaprezzi.it. L’accusa rivolta è quella di abuso di posizione dominante nel mercato europeo. A tal proposito, Moltiply ha richiesto un risarcimento è di ben 2,97 miliardi di euro. Alla base di tale richiesta c’è una sentenza già emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, infatti, in passato ha condannato Google per comportamenti considerati anticoncorrenziali.

Nuova azione legale coinvolge Google in Italia

Secondo quanto comunicato da Moltiply, le pratiche adottate dall’azienda di Mountain View avrebbero danneggiato 7Pixel, la società che gestisce Trovaprezzi.it. In particolare, si sostiene che Google ha limitato la crescita e la competitività di tale azienda. In un periodo che va dal 2010 al 2017. Nello stesso arco di tempo, secondo l’accusa, Google avrebbe favorito in modo improprio il proprio servizio di comparazione, Google Shopping. Opzione che avrebbe relegato al margine della visibilità gli altri operatori di mercato.

Riguardo quanto sta accadendo, un portavoce di Google ha rilasciato una dichiarazione. Nel dettaglio, ha definito la somma richiesta “esorbitante”. Inoltre, ha sostenuto che Moltiply ignora la natura dinamica e concorrenziale del settore e-commerce in Europa. Nonostante ciò, la causa avviata dall’azienda del sito Trovaprezzi.it potrebbe rappresentare un punto di svolta. Se il tribunale italiano dovesse riconoscere le ragioni dell’azienda, infatti, si potrebbe aprire la porta ad azioni simili da parte di altre società europee. In particolare, quelle che operano nello stesso mercato.

Tale scenario per Google potrebbe rappresentare un rischio da non sottovalutare. Una vittoria di Moltiply significherebbe non solo il pericolo di ulteriori pesanti sanzioni economiche. Per Google potrebbe essere necessario ridefinire le proprie strategie commerciali. Ciò allo scopo di evitare ulteriori guai legali in Europa. Non resta dunque che attendere e scoprire quale sarà la sentenza finale di tale azione legale condotta in Italia.