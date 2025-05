Fastweb: cosa cambia per le nuove attivazioni

Fastweb ha annunciato un passo importante nella sua strategia. La quale si basa su rinnovamento e potenziamento dei servizi mobili. Nel dettaglio, per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un’offerta attraverso i canali digitali l’attivazione arriverà sulla rete 5G di Vodafone Italia. Dal 14 maggio, tale novità riguarderà anche le attivazioni avvenute nei punti vendita fisici di Fastweb. Un cambiamento che segna l’inizio di una nuova fase nelle telecomunicazioni. Novità guidate dalla collaborazione tra le due grandi aziende.

Fastweb: il cambiamento che coinvolge le nuove attivazioni

Le nuove SIM distribuite dall’operatore giallo presenteranno anche una grafica aggiornata. Quest’ultime riportano il logo congiunto Fastweb+Vodafone. Tale iniziativa rientra nel processo di integrazione tra i due operatori. Il quale è stato avviato dopo l’acquisizione di Vodafone dal gruppo Swisscom, già proprietario di Fastweb. L’obiettivo è offrire prestazioni più elevate e una copertura sempre più efficiente. Ciò grazie all’utilizzo dell’infrastruttura 5G di Vodafone.

Allo stesso tempo, è iniziata anche la migrazione progressiva dei clienti Fastweb Mobile già esistenti verso la rete Vodafone. Un’operazione che richiederà del tempo, ma che avverrà in modo del tutto automatico e trasparente per gli utenti. Va segnalato però un aspetto tecnico da considerare per alcuni utenti. Vodafone ha disattivato il supporto alla rete 3G. Ciò significa che i dispositivi non compatibili con la tecnologia VoLTE effettueranno le chiamate in 2G. Si tratta di una limitazione che non riguarda i dispositivi più recenti. Ma che potrebbe influire sull’esperienza d’uso di chi possiede ancora smartphone non aggiornati.

Riguardo alle nuove offerte nate dalla sinergia tra Fastweb e Vodafone, sarà necessario ancora qualche mese. Le prime proposte commerciali frutto dell’integrazione tra i due brand sono attese, infatti, per il prossimo anno. Fino a quel momento, Fastweb continuerà ad operare con le sue attuali condizioni tariffarie. Ma con l’importante vantaggio della rete Vodafone a supporto. Un vantaggio che potrebbe rinnovare l’esperienza di tutti gli utenti.