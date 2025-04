ROG Ally 2: una clip mostra le aree in cui migliorerà tutto

Sulla pagina ufficiale di Asus Republic of Gamers, La nota azienda ha pubblicato un piccolo teaser della durata di circa 30 secondi che per la prima volta ci apre gli occhi su quella che potrebbe essere la seconda generazione del suo prodotto portatile di punta, stiamo parlando di ROG Ally, all’interno di questo teaser è presente per l’appunto ROG Sottoforma di una piccola mascotte che sta lavorando ad un progetto all’interno del quale possiamo scorgere alcuni interessanti dettagli che fanno da apriporte verso quello che potrebbe cambiare con l’arrivo della seconda versione del prodotto tanto atteso, diamole insieme un’occhiata.

Le migliorie in arrivo

Marathon stamina”: forse più autonomia?

“More capacity”: un aumento delle memorie

“Faster speeds”: clock più elevati, con riferimento principale al processore e con ogni probabilità anche alle memorie

“Fresh look”: design rivisto.

Come potete vedere dallo schermo presente in un frame estrapolato dal video pubblicato su X sono presenti quattro grandi aree sulle quali probabilmente Asus starà lavorando e che effettivamente rappresentavano un po’ sia i punti deboli del prodotto precedente sia i punti che normalmente ci si aspetta migliorino in un passaggio di generazione, di conseguenza probabilmente troveremo un puntellamento degli elementi che necessitavano un upgrade abbinati ad un aumento di prestazioni non indifferente, effettivamente ci si aspetta molto da questo prodotto dal momento che spesso Asus ha rappresentato una garanzia in termini di prestazioni e qualità, ovviamente la curiosità sta tutta sulla CPU che verrà introdotta all’interno di questo prodotto, è altamente probabile che a spuntarla sarà nuovamente AMD a discapito di Intel.

Ovviamente non rimane che attendere le prossime settimane per capire se Asus si lascerà andare qualche dettaglio in più in merito la console pc portatile da gioco che sta attualmente sviluppando e che dovrà competere all’interno di un mercato che sta crescendo a livelli esponenziali e che tra l’altro, vede il recente arrivo della nuova Nintendo switch che ovviamente rivendica una fetta di mercato tutta sua nel mondo delle console portatili.