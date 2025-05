Asus: Rog Ally 2 si svela nelle prime foto reali

Dopo un discreto periodo di silenzio, finalmente qualcosa si muove per quanto riguarda la console pc portatili da gioco di Asus di prossima generazione, stiamo parlando di Rog Ally 2, quest’ultima si è mostrata al mondo all’interno di foto reali grazie al passaggio di consegne presso la FCC americana, un ente di certificazione, le foto in questione ci permettono di evincere alcuni dettagli tecnici che prima non potevano essere dedotti in nessun modo, scopriamo insieme cosa è venuto fuori.

Due modelli e grande sorpresa

Dalle foto emerse in rete emergono sostanzialmente due modelli di questo dispositivo di cui uno per la sorpresa di tutti quanti, rappresenterà la tanto discussa e attesa console portatile prodotta in collaborazione con Microsoft, parliamo della nuova Xbox portatile di cui si era parlato tempo fa quando voci di corridoio trapelate sul web, avevano annunciato che Microsoft stava lavorando ad un prodotto di questo genere con un partner segreto, quest’ultimo era proprio Asus.

All’interno del database dell’ente di certificazione sono emersi due codici modello che fanno riferimento ad una variante chiara di colore bianco e ad una variante nera, i codici sono RC73X1 e RC73YA.

Sembrerebbe che la variante nera sia quella più potente tra i due modelli ed è possibile già dare un’occhiata a delle presunte specifiche tecniche, quest’ultima dovrebbe racchiudere al proprio interno delle caratteristiche top di gamma come il chip Z2 Extreme octa core, TDPdi 36 W, 64 GB di memoria RAM LPDDR5X-8533, display LCD da 7″ FullHD a 120 Hz, 2 TB di memoria SSD e connettività Wi-Fi 6E.

La variante bianca invece dovrebbe offrire delle caratteristiche tecniche più modeste quali piattaforma Aerith Plus di AMD a 4 core (ovvero un’evoluzione dell’APU di Steam Deck) con TDP di 20 W e batteria da 60 Wh, non dovrebbe variare invece il display rispetto al modello nero.

Per il resto è altamente probabile che le caratteristiche presenti sulla scocca siano molto simili a quelle del modello della generazione precedente, un esempio chiaro sono le due porte USB C presenti sul lato superiore, la novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza di un tasto Xbox direttamente sulla scocca, riprova della collaborazione con Microsoft in stato ormai avanzato.