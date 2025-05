Xbox Store, al via i nuovi sconti per il mese di maggio

Continua il consueto appuntamento con le super promo proposte dal colosso americano Microsoft su Xbox Store. Siamo infatti entrati da poco nel mese di maggio 2025 e, per questa occasione, l’azienda ha reso disponibili ulteriori sconti ed offerte di rilievo. Le nuove occasioni raggiungono anche questa volta delle ottime cifre, con degli sconti che arrivano a sfiorare l’85%. Tra i videogiochi in sconto, questa volta spiccano numerosi titoli di Activision Blizzard. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Xbox Store, al via i nuovi sconti e le nuove offerte per l’arrivo del mese di maggio

Continuano su Xbox Store ad arrivare nuove super offerte e promozioni. Come già accennato in apertura, siamo da poco entrati nel mese di maggio e per questo motivo il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di videogiochi proposti a dei prezzi estremamente interessanti. Anche questa volta, infatti, gli utenti potranno accedere a degli sconti e a delle offerte davvero vantaggiose, che in alcuni casi arrivano a sfiorare l”85%.

Con questo notevole sconto troviamo ad esempio disponibile all’acquisto su Xbox Store il videogioco Mafia: Definitive Edition. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un super prezzo di appena 5,99 euro. Gli sconti ed offerte non terminano però qui. Tra i vari videogiochi in sconto, troviamo ad esempio due noti videogiochi della saga di Dark Souls.

Ci stiamo riferendo in particolare ai videogiochi denominati Dark Souls Remastered e Dark Spuls III: Deluxe Edition. Entrambi i titoli sono proposti sh Xbox Store con uno sconto pari al 50%. Questo significa che gli utenti potranno al momento acquistarli a dei super prezzi, pari rispettivamente a 19,99 euro per il primo titolo e 47,24 euro per il secondo titolo.

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei titoli proposti in sconto. Vi consigliamo vivamente di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto.