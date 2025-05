1Mobile con 150GB in 5G batte Iliad: la promo costa pochissimo

1Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone, ha presentato una nuova offerta chiamata Speed 5G 150 Limited Edition, pensata per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto. Questa promozione offre 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS, il tutto a un costo speciale: 5€ per il primo mese. Dal secondo mese in poi, il prezzo resta comunque competitivo, fissato a 6,99€ al mese per sempre.

Una promozione aperta a tutti gli utenti che vogliono 1Mobile

L’offerta è disponibile per chi decide di portare il proprio numero in 1Mobile, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza. Ciò significa che possono aderire clienti provenienti da qualsiasi compagnia, godendo di una tariffa completa e conveniente. Per chi sceglie di fare la portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi preferisce attivare un nuovo numero pagherà 5€ per la SIM.

Attivazione rapida e senza costi extra come tutti vogliono

Uno dei punti di forza di questa promozione è la semplicità dell’attivazione, che può essere completata in pochi minuti utilizzando lo SPID per un riconoscimento sicuro e veloce. Non ci sono costi di attivazione da pagare, un dettaglio che rende l’offerta ancora più conveniente.

Copertura in 5G e trasparenza dei costi con 1Mobile

1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition permette di navigare alla massima velocità offerta dalla rete 5G di Vodafone, una delle più affidabili in Italia. Il prezzo di 6,99€ al mese è bloccato nel tempo, senza sorprese o rimodulazioni.

Una soluzione per chi cerca tanti giga e prezzo stabile

Questa offerta si rivolge a chi vuole tanti dati in 5G, un prezzo chiaro e fisso, e la libertà di cambiare senza complicazioni. Con la copertura garantita dalla rete Vodafone e la possibilità di attivare tutto in pochi minuti, 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si candida come una delle soluzioni più interessanti nel mercato dei gestori virtuali.