1Mobile: l’offerta che accontenta tutti senza compromessi

Se state cercando una nuova promozione per il vostro numero di cellulare, sicuramente il mercato italiano della telefonia ha tante opzioni valide da mettere a disposizione dell’utente che ha bisogno di aggiornare la propria offerta, gli operatori infatti da diverso tempo offrono cataloghi di offerta davvero competitivi e ricchi di possibilità che permettono a tutti di trovare una promozione adatta alle proprie esigenze e in linea anche alle proprie possibilità economiche.

Dunque scegliere l’offerta più giusta non è cosa da poco e anzi richiede un’oculata osservazione di tutte le possibilità disponibili sul mercato, se state cercando dunque una nuova promozione un provider che potrebbe sicuramente fare al caso vostro e l’operatore tinto di rosso 1Mobile, L’operatore in questione, infatti, da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per i consumatori, dal momento che garantisce sempre offerte con un prezzo competitivo e con caratteristiche davvero interessanti, non a caso sul suo sintomi Internet recentemente è apparsa una nuova offerta che potrebbe davvero risultare interessante agli occhi di tutti i consumatori, diamole un’occhiata e vediamo insieme che cosa garantisce.

Una super promo

L’offerta in questione disponibile online sul sito ufficiale dell’operatore garantisce la bellezza di 200 GB in traffico dati 5G con minuti limitati verso tutti i numeri e 50 SMS verso tutti, la promozione ha un costo mensile che così si articola, cinque euro per il primo mese e poi 7,99 € al mese a partire dal secondo, il vero punto forte dell’offerta però è rappresentato dai vincoli di attivazione, l’offerta infatti è disponibili importa abilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, una possibilità che attualmente davvero pochissimi provider offrono alla community dal momento che spesso la portabilità implica dei vincoli non indifferenti.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore ed effettuare l’attivazione online direttamente dal sito, si tratta di pochi step che vi permettono di accedere rapidamente alla vostra nuova promo.