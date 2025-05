Mini G-Wagon elettrica: una golf car formato fuoristrada

A una prima occhiata può trarre in inganno. La Bodo G-Wagon si presenta con le linee squadrate e imponenti della leggendaria Mercedes Classe G, un’icona dell’off-road di lusso. I dettagli esterni sono studiati con ossessione, dal finto badge AMG al frontale verticale, fino alle luci squadrate. Solo uno sguardo più attento rivela la verità. Le ruote piccole, sproporzionate rispetto alla carrozzeria, rompono l’illusione. Nessun V8 ruggente sotto il cofano, solo silenzio elettrico. Questa piccola meraviglia Bodo non è omologata per l’uso stradale. Si tratta di una golf car. Eppure, non una qualunque. È un oggetto di desiderio per collezionisti e per chi vuole distinguersi anche sul vialetto del golf club.

Lusso autentico in formato ridotto per una golf car Bodo unica

Dietro l’estetica giocosa di questa golf car si nasconde una cura dei dettagli sorprendente. Le porte in metallo si chiudono con decisione. I finestrini si alzano con un tocco, il riscaldamento e l’aria condizionata sono veri. Gli interni imitano con precisione quelli in pelle, con cuciture a vista e inserti raffinati. Il cruscotto è interamente digitale. Niente è lasciato al caso: il sistema infotainment accoglie i passeggeri, mentre dietro i poggiatesta anteriori trovano spazio schermi dedicati per chi siede dietro. Il servosterzo rende la guida fluida. I tergicristalli, seppur simbolici, completano un quadro irresistibile.

La Bodo G-Wagon ha un motore elettrico da 15 kW, spinto da una batteria da 10 kWh. La velocità massima si ferma a 56 km/h, perfetta per gli ambienti privati per cui è pensata. L’autonomia arriva a sfiorare i 130 km, più che sufficienti per muoversi tra ville, resort e campi da golf. Il prezzo? 31.900 dollari all’asta. Non pochi, ma ogni centesimo racconta un’idea precisa: rendere omaggio alla Classe G con un veicolo diverso da qualsiasi altro. Una replica in scala ridotta, sì, ma con l’anima di un’icona e il coraggio di chi osa reinventarla. Un modello raro, sfacciato, destinato a chi non vuole passare inosservato nemmeno a bordo di una golf car.