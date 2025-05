Reolink Altas, la telecamera che anticipa gli eventi, la sicurezza si evolve

Catturare ciò che accade prima che qualcosa accada davvero? Oggi è possibile. Infatti è proprio questa la promessa di Reolink Altas, la nuova telecamera di sicurezza Wi-Fi alimentata a batteria. Reolink, azienda che si occupa di soluzioni intelligenti per la videosorveglianza, ha annunciato da poco il lancio di questo dispositivo avanzato. Un gioiello della tecnologia che unisce design pratico, specifiche tecniche e una copiosa autonomia energetica. A differenza delle telecamere tradizionali che si attivano solo quando il sensore PIR rileva un movimento, Altas registra fino a dieci secondi prima dell’effettiva attivazione. Una funzione particolare, ideata per cogliere l’intera sequenza degli eventi, anche i momenti più impercettibili. Come ad esempio l’avvicinarsi silenzioso di un intruso o la comparsa di un veicolo sospetto.

Altas introduce ColorX: una visione nitida anche nel buio più profondo

L’innovazione però non si ferma alla preregistrazione. Altas infatti monta una batteria da 20.000mAh, la quale, in modalità risparmio, può offrire un’autonomia di oltre un anno e mezzo. E se collegata a un pannello solare da 6watt, bastano appena sessanta minuti al giorno di luce diretta per mantenere attiva la funzione di preregistrazione. Ciò consente di ridurre radicalmente la necessità di interventi manuali per la ricarica, offrendo così una protezione continua con un impatto minimo sull’ambiente e sulle proprie abitudini quotidiane.

Le prestazioni ottiche di Altas sono potenziate dalla tecnologia ColorX, sviluppata internamente da Reolink. Grazie a un obiettivo ultra-luminoso F1.0 e a un sensore di grandi dimensioni (1/1,8”), la telecamera cattura immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione, superando i limiti delle classiche camere a infrarossi. Il risultato sono video più realistici, dettagliati e facilmente leggibili, anche al buio completo. Ma non è finita qui. Altas evita anche problemi come i riflessi dei fari su superfici lucide o le immagini sbiadite, rendendo più semplice identificare volti, veicoli o oggetti in movimento.

Non mancano funzioni di intelligenza artificiale che riconoscono persone, animali e automobili, senza costi di abbonamento. E grazie alla possibilità di archiviazione locale, gli utenti possono conservare i propri dati in sicurezza senza dipendere dal cloud. Il dispositivo è già disponibile in pre-ordine su Reolink.com e Amazon a 159,99€, con un’offerta promozionale fino al 26 maggio che permette di bloccare l’acquisto con solo 1€. In più sarà possibile ottenere uno sconto del 15% da utilizzare tra il 27 maggio e il 1° giugno.