Foxconn: accordo strategico con Honda, Nissan e Mitsubishi?

Continuano le novità che giungono dal settore delle quattro ruote e oggi parliamo del colosso dell’elettronica Foxconn che avrebbe proposto alla casa automobilistica Honda una partnership che prevede una collaborazione tra quattro costruttori, tra cui Nissan e Mitsubishi.

Non dimentichiamo che nei giorni scorsi la casa automobilistica Honda e Nissan hanno reso noto di aver annullato l’accordo che era destinato a creare una collaborazione tra le due. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo quali sarebbero le intenzioni di Foxconn e a quale progetto potrebbe portare la decisione di stringere una partnership.

Foxconn punta a Honda: in arrivo una partnership?

Quasi sempre l’obiettivo delle partnership, che i costruttori del settore delle quattro ruote avviano, è di ottimizzare le strategie di vendita per riuscire a diventare realtà più consolidate su un mercato ricco di competitor. Nel caso di Foxconn, alcune fonti giapponesi rendono noto che l’intenzione sarebbe di realizzare un accordo strategico con Honda, interpellando però anche il costruttore giapponese Nissan e Mitsubishi.

Certo è che non sorprende del tutto l’interesse che un’azienda come Foxconn stia mostrando nei confronti di realtà come Nissan. Non a caso, infatti, ciò non risulta essere una vera e propria novità considerando che in seguito al fallimento della fusione tra Nissan e Honda, Foxconn non ha fatto a meno di mostrare interesse per ottenere le quote azionarie.

Dunque, l’azienda taiwanese ha come obiettivo di portare a termine un accordo a quattro per creare un gruppo in grado di competere con marchi come Tesla nel settore delle auto elettriche.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla questione che vede come protagonisti grandi marchi come Foxconn, Honda, Nissan e Mitsubishi. Quale sarà la decisione finale che queste iconiche aziende prenderanno nei prossimi mesi? Staremo a vedere se l’azienda di Nuova Taipei riuscirà nel suo intento.