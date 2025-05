Le auto a Milano sono ancora troppe

Di recente, Giuseppe Sala ha affrontato un argomento sentito per la sua città. Il sindaco di Milano ha rilanciato il tema della mobilità urbana. In particolare, Sala ha messo al centro del dibattito pubblico la necessità di una trasformazione radicale. Quest’ultima deve riguardare il modo in cui ci si muove in città. Secondo il sindaco, Milano ha ancora un problema serio. Ovvero la presenza eccessiva di automobili private. Secondo il suo parere, anche se ci sono stati sforzi importanti dall’amministrazione comunale, non si è ancora convinto un numero sufficiente di cittadini a scegliere i mezzi pubblici rispetto all’auto privata. Un cambiamento necessario affinché lo scenario attuale possa cambiare.

Secondo Sala ci sono ancora troppe auto a Milano

Uno degli aspetti più critici evidenziati dal sindaco è il dato che indica una presenza di 49 auto ogni 100 abitanti. Un numero che, secondo Sala, resta troppo elevato. Il trasporto pubblico milanese, secondo Sala, è di ottima qualità. Eppure, le abitudini legate all’uso dell’auto privata è ancora molto radicata tra i cittadini. Tale difficoltà rappresenta uno degli ostacoli principali alla transizione verso una mobilità più sostenibile.

L’amministrazione non intende però retrocedere. Il piano è quello di rafforzare ulteriormente le politiche di disincentivo all’utilizzo dell’auto. Combinandole con nuove misure a favore del trasporto collettivo. Per Sala, la direzione da seguire è chiara e non negoziabile. È necessario ridurre il numero di veicoli in circolazione. Ciò per fare spazio a una mobilità meno impattante, più efficiente e più sicura.

Secondo il sindaco, non si tratta solo di una scelta ambientale. Ma anche di un’opportunità economica. Investire nella sostenibilità significa crescere nel settore dello sviluppo e dell’occupazione. Per tale motivo, privilegiare tale obiettivo può garantire una crescita importante. Secondo Sala, solo se si riuscirà a cambiare mentalità sarà possibile cambiare e migliorare la città di Milano. Prerogativa importante per la sostenibilità della città.