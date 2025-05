Samsung presenta il suo nuovo monitor da gaming

Samsung si presenta a rinnovare ancora il mondo del gaming presentando l’Odyssey OLED G6. Si tratta di un monitor da gioco capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento impressionante di 500 Hz. Un valore che supera di oltre il doppio quello già elevato dell’Odyssey OLED G8, fermo a 240 Hz. Con un simile balzo prestazionale, l’OLED G6 si posiziona come una scelta d’élite per i gamer più esigenti. Dietro tale innovazione c’è una visione ben chiara. Hoon Chung, Vicepresidente Esecutivo della divisione Visual Display di Samsung, ha dichiarato che con il monitor l’azienda intende ridefinire gli standard del gaming. Migliorando in maniera tangibile reattività, qualità visiva e coinvolgimento.

Samsung: le caratteristiche del nuovo monitor da gioco

L’Odyssey OLED G6, siglato G60SF, presenta un pannello da 27 pollici. Con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel) e tecnologia QD-OLED. Quest’ultima coniuga i vantaggi degli OLED con i benefici dei Quantum Dot. A rendere l’esperienza di gioco ancora più fluida contribuiscono un tempo di risposta ultrarapido di 0,03 ms (gray-to-gray). Ed anche il supporto alle tecnologie Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Tali caratteristiche eliminano il tearing e minimizzano il ghosting, migliorando la fluidità nei giochi più frenetici.

L’Odyssey OLED G6 di Samsung è anche uno strumento preciso per la grafica e la fotografia. Grazie alla certificazione Pantone Validated, infatti, è in grado di riprodurre oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità di carnagione. Non manca la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Quest’ultima assicura neri profondi e dettagli precisi anche nelle scene più buie. Inoltre, il monitor è dotato di rivestimento antiriflesso Glare Free. Utile a ridurre i riflessi anche in ambienti luminosi. A cui si aggiunge la tecnologia OLED Safeguard+, pensata per proteggere il pannello dal burn-in.

Per il lancio del dispositivo Samsung, le prime vendite inizieranno in alcuni paesi asiatici. Tra cui Singapore, Vietnam, Thailandia e Malesia. Solo in seguito il prodotto sarà distribuito anche in altri mercati. A Singapore il prezzo di listino è di 1.688 dollari locali, ma con una promozione iniziale è disponibile a 1.488 dollari, corrispondenti a circa 1.000 euro.