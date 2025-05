Apple, eliminato il monitoraggio dell’ ossigeno sugli Watch

Apple ha dovuto eliminare lo scorso anno la funzione monitoraggio dell’ ossigeno dai suoi Watch a causa di una violazione di brevetto. Infatti quest’ ultimo è in possesso di Masimo Corp ed Apple ha aggirato questi brevetti per poter inserire all’ interno dei suoi dispositivi delle nuove funzioni. Per questo motivo la società ha dovuto togliere la funzione di monitoraggio dell’ ossigeno, quindi i dispositivi prodotti in questo periodo non possiedono la funzione. Questo potrebbe portare la popolazione a riconsiderare la scelta di un Apple Watch per il monitoraggio della salute.

In questi anni la società di Cupertino sta lavorando per portare i suoi dispostivi come i migliori sul mercato per il monitoraggio della salute. Se però vengono fuori delle complicazioni che costringono gli utenti a dover cambiare smartwatch, questo potrebbe portare ad una svalutazione del dispositivo. Il fatto che Apple non si sia accordata con Masimo Corp lascia intendere delle possibili strategie che sta mettendo in atto per trovare una soluzione alternativa. Infatti in questo momento ci sono molte società che sono molto competitive nel settore degli indossabili, per cui è necessario avere delle funzioni che possano far diversificare un prodotto da un altro.

Apple, conseguenze sulla popolazione per l’ eliminazione della funzione

La funzione è stata solo eliminata per i prodotti USA e per chi possiede degli Apple Watch di vecchia generazione con la funzione monitoraggio dell’ ossigeno, potranno continuare ad utilizzarla. In questo momento ci sono molte domande sulla strategia che la società dovrà attuare per potersi distinguere all’ interno di un mercato così competitivo. Infatti con l’ eliminazione di questa funzione stanno diminuendo le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto da un altro. Anche se per adesso la qualità dovrebbe rimanere pressoché identica, la perdita della funzione gioca un punto a sfavore per la società. Quindi adesso bisognerà trovare altri metodi per aggiungere funzioni utili allo smartwatch.

Sembra che per adesso Apple abbia lasciata i dispostivi senza questa funzione così importate, per cui non resta che aspettare le prossime decisioni della società.