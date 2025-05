Volkswagen Golf: l’auto iconica ritornerà presto, ma come?

Volkswagen non abbandonerà la Golf, anzi, la rilancerà. Sarà elettrica, evoluta e pienamente parte del suo tempo. Una Golf completamente reinventata, attesa tra il 2028 e il 2029, sarà uno dei modelli di punta del marchio. La prossima generazione Volkswagen sorgerà sulla piattaforma SSP, nata per ospitare il futuro dell’automotive. La Golf tornerà, non solo come compatta familiare, ma anche in versione GTI, sportiva e inconfondibile. Secondo le anticipazioni, la ID. Golf unirà il fascino storico della sigla più celebre di Wolfsburg con il linguaggio moderno della gamma ID. Sarà l’anello di congiunzione tra passato e futuro, tra motore termico e trazione elettrica. Un nuovo design ispirato ai concept Volkswagen ID. 2all e ID. Every1 promette forme più familiari agli occhi europei, lontane dall’eccessiva rottura degli attuali modelli elettrici.

Design e interni: il ritorno dei pulsanti nelle Volkswagen

Andreas Mindt, capo del design Volkswagen, ha dichiarato che la prossima Golf sarà progettata senza cadere nel retrò. La tradizione verrà reinterpretata, non replicata. La Golf ha un’identità unica, e questa va preservata. Mindt ha svelato che l’interno sarà ripensato per offrire più ergonomia, abbandonando le interfacce puramente digitali. Torneranno i comandi fisici, una promessa già accolta con entusiasmo da chi non ha mai apprezzato l’eccessivo minimalismo degli ultimi anni. La Golf, fedele a sé stessa, parlerà un linguaggio nuovo, ma riconoscibile. La GTI continuerà a rappresentare l’anima sportiva della gamma, offrendo emozione anche nel tempo delle elettriche.

La nuova Volkswagen Golf sarà tra i primi modelli a sfruttare la piattaforma SSP, con una gestione software sviluppata da Rivian. Una modifica che porterà benefici in efficienza, guida autonoma e aggiornamenti OTA. E il motore a combustione? Non sarà abbandonato subito. L’attuale generazione endotermica verrà aggiornata e continuerà a esistere, probabilmente solo in versione Plug-in Hybrid, finché le normative lo permetteranno. Volkswagen è dunque pronta a scrivere un nuovo capitolo e la sua Golf elettrica sarà il punto d’incontro tra la storia e ciò che verrà.