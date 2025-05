La Ferrari FF di John Elkann all’asta: un pezzo unico per collezionisti

Ferrari ff

La Ferrari FF appartenuta a John Elkann, l’attuale presidente di Ferrari e Stellantis, è stata messa all’asta sulla piattaforma online Collecting Cars. Questa vettura del 2013, con soli 15.891 km, è un pezzo unico, configurata personalmente da Elkann con riferimenti stilistici alle auto del nonno, l’Avvocato Gianni Agnelli, rendendola un oggetto da collezione imperdibile.

Dettagli unici per un’auto speciale

La Ferrari FF di Elkann si distingue per la sua livrea Blu Nuovo SB209, un colore non presente nel catalogo ufficiale Ferrari dell’epoca, creato appositamente per questo esemplare. Altri dettagli unici includono i cerchi grigio metallizzato, le pinze freno rosse e gli inserti tono su tono sulla griglia frontale e sugli specchietti. L’abitacolo è dominato da pelle e feltro blu, con inserti in fibra di carbonio blu e un bagagliaio rifinito in teak nero, un omaggio al mondo nautico e allo stile raffinato della famiglia Agnelli. Il motore è un potente V12 da 660 CV.

La Ferrari FF è stata messa all’asta sulla piattaforma Collecting Cars, una piattaforma online specializzata nella vendita di auto da collezione. La piattaforma offre un’esperienza di acquisto trasparente e sicura, con fotografie ad alta risoluzione, descrizioni dettagliate e un team di supporto dedicato. La piattaforma trattiene il 6% dell’importo totale dell’offerta fino al termine dell’asta.

Secondo alcune indiscrezioni, la richiesta minima accettata per questa Ferrari FF è di 500.000 euro. Tuttavia, alcune fonti indicano una valutazione tra i 280.000 e i 400.000 euro. Sembra che l’auto non sia stata venduta all’asta. Il prezzo finale dipenderà dall’andamento di eventuali future aste o trattative private.

Questa Ferrari FF rappresenta un’opportunità unica per possedere non solo un’auto sportiva di lusso, ma anche un pezzo di storia della famiglia Agnelli e del design automobilistico italiano. A voi piace? Fateci sapere i vostri pensieri. Intanto vi ricordiamo che su YouTube abbiamo pubblicato un video che mostra la nuova uscita in casa Ferrari.