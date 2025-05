Shazam indica le canzoni più virali sui social nella nuova Viral Chart

Oltre ad essere un’applicazione ormai nota da anni per la sua capacità di identificare i brani solo ascoltandoli, Shazam ora si evolve ulteriormente. Entra infatti in vigore una nuova funzionalità che prende il nome di Viral Chart. Questa serve per mostrare agli utenti quali sono le canzoni che in quel momento sono più popolari e virali sui social network ma non solo.

Come funziona la Viral Chart di Shazam

La Viral Chart funziona grazie ai dati che Shazam raccoglie quotidianamente tra i milioni di utenti che provano a cercare il titolo di un brano. In base alla crescita della popolarità, ogni canzone verrà selezionata. Ciò che va a determinare proprio la popolarità di un brano può essere di varia natura:

Social media , come TikTok o Instagram;

Programmi TV , film e spot pubblicitari;

Streaming , grazie a playlist popolari o consigli di algoritmi;

Riscoperta di vecchi successi, che tornano popolari per vari motivi.

La Viral Chart di Shazam è divisa in due categorie principali:

Classifica globale , con i 50 brani più virali nel mondo;

Classifiche locali, che elencano i 25 brani più popolari in ciascun paese.

Cosa significa “virale” secondo Shazam

Apple, proprietaria di Shazam, ha chiarito che il termine “virale” non si limita alle canzoni famose sui social. Un brano può diventare virale se registra un aumento rapido di identificazioni, indipendentemente dal canale. Questo permette di includere non solo i successi del momento, ma anche canzoni meno conosciute che stanno emergendo.

Una playlist su Apple Music per le canzoni virali

Nasce dunque proprio così la vera star, ovvero la Viral Chart. Si tratta di una playlist dedicata presente su Apple Music che ogni giorno riceverà degli aggiornamenti con i nuovi brani più virali, permettendo così al pubblico di poter capire quali sono le tendenze in quel momento. Ora dunque Shazam non è più solo un’applicazione utile per riconoscere il titolo delle canzoni, ma anche uno strumento in grado di analizzare le tendenze del mondo musicale.