Nvidia: iniziati i lavori per acceleratori AI dedicati alla Cina

A quanto pare la nota azienda californiana proprio non vuole rinunciare al mercato cinese, la nazione orientale infatti da diversi anni rappresentato un’ottima fonte di fatturato per la società che non vuole privarsi dei contatti commerciali con quest’ultima nonostante le severe restrizioni imposte dall’amministrazione Trump, l’azienda già in passato ha dovuto tirare i conti con mercato ristretto a causa dell’amministrazione Biden che aveva imposto la vendita di un hardware fortemente depotenziato alla Cina per paura che quest’ultima utilizzasse i chip dedicati all’intelligenza artificiale a scopo militare, ciò aveva portato alla nascita della RTX 5090D, una versione con una potenza di calcolo inferiore che rispettava le norme Biden, l’amministrazione Trump ha reso fuorilegge anche quest’ultima.

A lavoro per chip a norma

Sembra però che la società stia lavorando a stretto giro sia con le regolamentazioni USA sia con la Cina per produrre nuovi chip basati su architettura Blackwell che siano a norma e dunque commerciabili con la Cina, non si sa molto a riguardo e si tratta solo di voci di corridoio, queste ultime però assumono valore in virtù del fatto che il mercato cinese per l’azienda ha da sempre rappresentato una risorsa importante alla quale in tutta probabilità non vuole rinunciare, dunque qualcosa è lecito che stia accadendo per permettere la commercializzazione delle schede in questione, ovviamente le norme Trump sono molto restrittive al punto che numerose schede per giocare sono infatti introvabili in Cina, quest’ultima però punta forte sull’intelligenza artificiale ed è lecito che voglia dotarsi dell’hardware di ultima generazione prodotto dall’azienda californiana, vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà e cosa dirà il mercato.

Ricordiamo che l’America aveva messo completamente al bando il commercio con la Cina privandola di tutte le tecnologie di ultima generazione,