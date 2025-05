L’IA trasforma WhatsApp: messaggi riassunti con un click

Una vera rivoluzione sta per cambiare il modo in cui usiamo WhatsApp. L’app di messaggistica istantanea sta infatti introducendo una funzione basata sull’IA. Nello specifico si tratta di un’ opzione in grado di generare automaticamente dei riassunti delle chat. Insomma, dopo l’integrazione di Meta AI, sembra proprio che WhatsApp continui a sperimentare nuovi strumenti per offrire agli utenti funzionalità sempre più avanzate e su misura.

Novità WhatsApp: privacy garantita e futuro già in evoluzione

Tale novità è già disponibile nella versione beta di WhatsApp per alcuni dispositivi Android. Gli utenti che partecipano al programma di test possono provarla aggiornando l’app alla versione 2.25.15.12. Non si tratta solo di una comoda scorciatoia per i più pigri. Ma di uno strumento progettato per migliorare l’efficienza generale della piattaforma. In questo modo, chi riceve molti messaggi, magari in gruppi affollati o canali tematici, potrà finalmente recuperare i contenuti principali senza dover scorrere decine o centinaia di conversazioni.

Questa nuova funzione si attiverà automaticamente.

Quando una chat riceverà numerosi messaggi non letti, apparirà un’icona che permetterà di generare un riassunto. L’utente, toccando quell’icona, potrà ottenere in pochi istanti una sintesi dei contenuti più rilevanti della conversazione. Il cuore del sistema è rappresentato dall’intelligenza artificiale sviluppata da Meta. Quest’ ultima infatti si basa su una tecnologia chiamata Private Processing. La quale consente di elaborare i dati nel cloud senza compromettere la crittografia end-to-end. In questo modo, il contenuto delle conversazioni resta al sicuro, mentre l’AI riesce comunque a sintetizzare i messaggi.

Non è escluso che in futuro questa funzione possa estendersi anche ad altri contenuti. Le note vocali, ad esempio, potrebbero essere riassunte con lo stesso principio, grazie agli strumenti già in grado di trascrivere l’audio. WhatsApp, dunque, si avvia verso una trasformazione sempre più profonda, dove l’AI diventa parte integrante dell’esperienza d’uso quotidiana. Alcune funzioni potrebbero arrivare anche in una versione a pagamento. Per la versione stabile, sarà necessario attendere ancora qualche settimana, ma i test in corso sembrano già indicare una direzione chiara. Meno tempo sprecato, più comunicazione mirata.