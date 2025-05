Expert fa festa con offerte da pazzi: correte subito tutti ad acquistare

Oggi è l’11 maggio, e lo sapete? È la Festa della Mamma. E cosa c’è di meglio che sorprenderla, o sorprendervi , con qualcosa di davvero unico? Da Expert non si scherza, lo diceva pure Sally Field in Fiori d’acciaio: “Il tempo vola, goditelo tutto”. Ecco, da Expert ogni secondo conta, perché le offerte vi faranno venire voglia di urlare al cielo: “Ma è tutto vero?”. Sì, è tutto vero. Siete pronti a vivere il vostro momento da film? Avete presente quelle scene in cui si entra in un negozio e parte la musica epica? È Expert che vi accoglie. State lì a pensarci? Ma no! Da Expert si sogna in grande e si compra meglio. Non serve incrociare le dita né aspettare miracoli. Basta solo volerlo. Volete fare centro con un regalo utile e stratosferico? Oppure fare il regalo a voi stessi, che ve lo meritate?

Offerte da non credere a prezzi da bocca aperta da Expert

La regina della casa è una lavatrice LG F4nx1008nwk, 8 kg, classe A, tecnologia 6 Motion, al superprezzo di 399€. Ma da Expert si va oltre. C’è anche il Dyson V15 Detect Absolute a 599€, per sentirvi ninja delle pulizie con luce laser e potenza mostruosa. E se la vostra casa ha bisogno di un qualcosa per cuocere delizie, allora arriva la SMEG Cx68mf8-2: forno elettrico e 4 fuochi a gas, design da chef, solo 599,25€. Che dite, una cucina da reality? Ce l’avete! Voglia di cinema a casa? La SAMSUNG Crystal UHD 4K 65” è il vostro pass per i mondi digitali: 599€, solo da Expert. Oppure preferite qualcosa di più compatto ma sempre top? La Sony Bravia 43” 4K è perfetta: 499€.

La freschezza non ha prezzo? Sì che ce l’ha: 649€ per il frigorifero SAMSUNG Rb34c672dsa/ef, no frost, spazioso e smart. Pulito professionale a casa vostra con Polti Vaporella 526 Pro a soli 99,90€. Vi serve precisione estrema per la barba? Da Expert trovate il Panasonic ricaricabile a 29,90€. E per il gaming perfetto, cuffie BIGBEN Stereo V3 per PS5 a 19,90€. Tutto questo solo da Expert. Dateci dentro con lo shopping andando qui sul sito!