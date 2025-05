OnePlus Pad 2 Pro, ecco come sarà secondo i renders

Il produttore tech OnePlus sta progettando l’arrivo di un nuovo tablet appartenente alla fascia alta del mercato tech. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Pad 2 Pro, il quale è stato da poco avvistato in rete in alcuni leaks e immagini renders. Questo ci conferma ancora una volta che ci troveremo di fronte ad una versione re-branded del cugino Oppo Pad 4 Pro, annunciato sul mercato circa un mese fa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Pad 2 Pro sta arrivando, eccolo nelle nuove immagini renders

Il produttore tech OnePlus continua a far parlare di sé con il suo nuovo tablet di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Pad 2 Pro, il quale è stato da poco avvistato in rete in nuovi leaks e immagini renders. Dalle immagini prossimo dunque osservare il suo design definitivo. Il tutto sarà molto curato e la backcover sarà resa disponibile in due diverse colorazioni denominate Ocean Blue e Glacier Silver.

Il nuovo tablet dell’azienda sembra che sarà poi reso disponibile all’acquisto con diversi tagli di memoria a supporto. Secondo quanto è emerso in rete, i tagli di memoria disponibili saranno pari a 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB. Ci dovrebbe essere addiritturauna versione con ben 16 GBdi memoria RAM e 512 GB di storage interno. Dal punto di vista prestazionale sappiamo che non ci saranno particolari rinunce. Il processore prescelto dall’azienda è infatti il potente soc Snapdragon 8 Elite.

Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni e gli ultimi rumors, il nuovo tablet del produttore tech OnePlus sarà in sostanza una versione re-branded dell’ultimo tablet di casa Oppo, ovvero Oppo Pad 4 Pro. Le altre specifiche tecniche dovrebbero essere quindi pressoché le stesse tra i due dispositivi. Ci aspettiamo quindi la presenza di un display con una diagonale da 13.2 pollici con tecnologia IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento esagerata pari a ben 144Hz.