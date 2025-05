Display estensibili per le auto del futuro: LG sorprende a San Jose

Alla SID Display Week 2025, LG Display svela una nuova tecnologia. Sotto il tema Driving the future, l’azienda presenta display automobilistici di nuova generazione. Il protagonista assoluto è il display stretchable, capace di espandersi del 50% e di adattarsi alla fascia centrale del veicolo. Inalterata la qualità visiva, con 100 ppi e riproduzione completa RGB. L’interfaccia si trasforma al tocco, unendo schermo e comandi in un unico corpo flessibile. La guida quotidiana diventa esperienza sensoriale, fluida, intuitiva. È davvero ancora possibile parlare di semplici cruscotti? Qua sembra quasi si stiano trasformando in centri di comando invidiabili ai film di fantascienza.

Vetture ancora più tech con gli schermi LG

La visione di LG si concretizza anche nel display Pillar-to-Pillar, pensato per i veicoli definiti da software. Dopo la prima commercializzazione da 40 pollici, l’azienda porta a San Jose un modello da 57 pollici, mai realizzato prima in un solo pezzo per l’auto. Attraversa tutto il cruscotto, creando una superficie visiva continua. Offre informazioni di guida, comandi clima e contenuti multimediali in alta definizione. A bordo, ogni dettaglio è sotto controllo e per chi cerca discrezione, il display OLED Slidable da 18 pollici scende dal soffitto solo quando serve. Invisibile a riposo, vivo quando entra in azione. L’immagine tridimensionale tipica dell’OLED regala intrattenimento coinvolgente, ridefinendo il concetto di spazio a bordo. Resistenza garantita anche a -40°C ed a +85°C.

Il benessere del conducente resta centrale. Con il Switchable Privacy Mode, lo sguardo resta concentrato sulla strada. I contenuti per il passeggero sono schermati, invisibili da chi guida. Si guarda un film o si gioca, senza distrazioni. Questa tecnologia, pionieristicamente lanciata da LG, affianca il Tandem OLED, già introdotto nel 2019. Il portfolio include inoltre P-OLED, Advanced Thin OLED (ATO) e LTPS LCD: ogni elemento contribuisce a un’esperienza inedita. Durante l’evento, Keuk-sang Kwon ha ribadito l’impegno dell’azienda verso soluzioni capaci di cambiare il modo di vivere l’auto. Non si tratta solo di innovare, con LG si tratta di reinventare la relazione tra uomo e macchina. Che senso ha restare ancorati al passato?