Crolla del 52% il prezzo del Logitech MX Master 2S su Amazon

Il Logitech MX Master 2S è un mouse wireless progettato per rispondere alle esigenze di utenti che sono alla ricerca di una soluzione economica ma, al tempo stesso, con caratteristiche eccellenti. Non a caso, si tratta di un mouse ergonomico che consente, dunque, di utilizzarlo anche per diverse ore senza affaticare la mano e il polso.

L’ergonomia viene infatti assicurata dalla forma sagomata che sostiene la mano e il polso, oltre a pulsanti e rotellina ben posizionati che assicurano un controllo preciso. In merito a quest’ultimo, non possiamo non ricordare che questo mouse multisuperficie utilizza il tracciamento Darkfield High Precision al fine di offrire all’utente un controllo impeccabile su qualunque tipologia di superfice, anche sul vetro, con un massimo di 4.000 DPI.

Logitech MX Master 2S: ottimo rapporto qualità/prezzo

Il Logitech MX Master 2S rappresenta al giorno d’oggi una delle migliori soluzioni per coloro che vogliono acquistare un dispositivo da collegare al PC a un ottimo prezzo. Lo sconto messo a disposizione da Amazon fa scendere il prezzo di listino del 52% consentendovi di risparmiare tantissimo.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, questo Logitech MX Master 2S è stato progettato per connettersi fino a 3 computer. Nello specifico, il Logitech Flow consente di controllare facilmente fino a tre computer con un solo mouse e di copiare e incollare testo, immagini e file in pochi secondi.

Ricarica del tutto rapida dato che collegando il mouse al computer si ottiene un’alimentazione sufficiente per un’intera giornata di utilizzo in soli 3 minuti. La ricarica completa, invece, consente di avere un’autonomia di ben 70 giorni.

Approfittate subito dello sconto oggi disponibile su Amazon per risparmiare il 52% sul prezzo di listino e pagare il Logitech MX Master 2S solamente 56,99 euro anziché 119.