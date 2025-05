Renault Clio, ecco le foto spia della nuova generazione

Il noto marchio automobilistico Renault sta lavorando alla realizzazione della prossima generazione di uno dei suoi veicoli di punta. Ci stiamo riferendo alla sesta generazione della Renault Clio. Quest’ultima seguirà quanto fatto dall’azienda in passato, ma porterà con sé ovviamente diverse novità. In questi ultimi giorni, in particolare, il veicolo in questione è stato avvistato in alcune foto spia durante dei test su strada. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Renault Clio, la nuova generazione avvistata su strada durante alcuni test

In questi ultimi giorni è stata avvistata in alcune foto spia la prossima generazione di uno dei veicoli più famosi del noto marchio automobilistico Renault. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla sesta generazione della Renault Clio. Prima del debutto ufficiale, l’azienda testa ovviamente a fondo l’efficienza dei suoi veicoli e questo nuovo modello non fa alcuna eccezione.

Osservando le foto spia emerse in rete in questi giorni, possiamo notare come il veicolo sia ancora pesantemente camuffato per non lasciare intravedere troppi dettagli estetici. Dal punto di vista dimensionale, sembra che non ci saranno differenze sostanziali rispetto alla precedente generazione. A cambiare dovrebbe essere il look generale del veicolo. Quest’ultimo risulta essere già alla vista ancora più sporqqtivo della precedente generazione.

Oltre allo spoiler sul tetto e al lunotto inclinato, sembra poiq che l’azienda abbia voluto concentrarsi ancora di più sull’aerodinamica. I cerchi in lega presentano infatti un disegno che dovrebbe migliorare questo aspetto. Piccoli cambiamenti e rifiniture sembrano poi essere stati apportati ai gruppi ottici posteriori e ai fari. Le foto in questione non ci mostrano purtroppo come saranno gli interni del nuovo veicolo del marchio automobilistico Renault.

Immaginiamo comunque che non mancherà la tecnologia. Ci aspettiamo più o meno la stessa tecnologia presente sulla precedente generazione. Dal punto di vista della motorizzazione, ci si aspetta motori endotermici ed elettrificati.