Dell: ecco le caratteristiche dei prossimi Alienware Aurora

Alienware, brand iconico per gli appassionati di gaming ad alte prestazioni, ha ufficialmente ampliato la propria gamma. Nel dettaglio, il brand ha introdotto i primi laptop della linea Aurora. Storicamente riservata ai soli desktop, la gamma di dispositivi compie così un’evoluzione importante. Si propone, infatti, come nuova soluzione “ibrida” pensata per chi desidera un dispositivo potente, ma anche adatto alla produttività e alla portabilità. Con tale novità, Dell razionalizza la struttura dell’offerta Alienware, suddividendola chiaramente in due fasce. Da un lato i desktop e notebook Area-51, rivolti agli utenti più esigenti e in cerca di prestazioni estreme. Dall’altro la rinnovata gamma Aurora, che unisce eleganza e versatilità in dispositivi dal design compatto e raffinato.

Nuova gamma di dispositivi in arrivo nell’universo Dell

I primi modelli a fare il loro ingresso in questa nuova famiglia sono Aurora 16 e Aurora 16X. Tali nuovi notebook si distinguono per un’estetica sobria e moderna, perfetta tanto per l’ambiente di lavoro quanto per il gaming. I progettisti hanno rivisitato completamente la struttura interna. In particolare, si sono concentrati sul sistema di raffreddamento. Il risultato è la tecnologia proprietaria Cryo-Chamber. Si tratta di un ingegnoso sistema di gestione termica che sfrutta lo spazio normalmente inutilizzato nella parte inferiore del notebook. Ciò consente di migliorare l’efficienza nella dissipazione del calore, grazie ad un insieme di quattro prese d’aria posteriori. A cui si uniscono tre heat pipe in rame e due ventole ultrasottili. Il flusso d’aria viene così ottimizzato per garantire prestazioni elevate anche durante le sessioni più intense.

Il display IPS da 16 pollici offre una resa visiva all’altezza delle aspettative. Con una frequenza di aggiornamento che tocca i 240 Hz sul modello Aurora 16X e una luminosità massima di 500 nit. Il notebook offre anche la possibilità di ridurre gli effetti luminosi grazie alla Modalità Stealth. Premendo il tasto F7, il sistema attenua l’illuminazione RGB della tastiera e attiva una modalità silenziosa. Riducendo così il rumore delle ventole e migliorando l’autonomia.

I dispositivi dell’universo Dell presenta bordi smussati e il poggia-polsi imbottito. Inoltre, è presente la possibilità di aprire il dispositivo con una sola mano. Dettagli che rendono l’esperienza più piacevole anche fuori dal contesto gaming. Infine, la disposizione delle porte sul retro facilita la gestione dei cavi. E lascia anche più spazio per utilizzare un mouse in piena libertà. I due modelli saranno ufficialmente disponibili in Europa a partire dal 27 maggio. I prezzi base sono già stati resi noti. Aurora 16 partirà da 1.099 euro, mentre Aurora 16X avrà un prezzo iniziale di 1.699 euro.