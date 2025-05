Razer: arrivano nuovi accessori per il gaming in movimento

Razer ha ampliato la propria offerta dedicata al gaming on-the-go. Ciò con il lancio di due nuovi dispositivi portatili. Si tratta del mouse Basilisk Mobile e la tastiera Joro. Entrambi sono pensati per chi vuole portare con sé la propria postazione da gioco ovunque. Uniscono dimensioni contenute, alte prestazioni e funzionalità di nuova generazione. Offrendo un’esperienza simile a quella desktop anche in mobilità. Entrambi i prodotti sono già acquistabili in Italia. Basilisk Mobile è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale Razer al prezzo di 99,99 euro. Mentre la tastiera Joro è venduta anche su Amazon a 129,99 euro nei layout USA e FR.

Razer presenta nuovi dispositivi per il gaming portatile

Basilisk Mobile presenta un design ergonomico, con un formato ultracompatto e leggero. Il dispositivo è stato pensato per essere infilato in tasca o nella custodia di un laptop. Con un peso di soli 76 grammi, il mouse garantisce ore di utilizzo confortevole. La batteria a lunga durata, che offre fino a 105 ore di autonomia. È abbinata a una connessione tri-mode, tra cui spicca la modalità Razer HyperSpeed Wireless.

Basilisk Mobile grazie a 10 pulsanti completamente personalizzabili e alla nuova funzione AI Prompt Master permette di configurare comandi intelligenti e shortcut rapidi. Ciò tramite Razer Synapse 4, offrendo agli utenti un vantaggio strategico in-game. Il sensore ottico Razer Focus X 18K offre il 99,4% di precisione. Mentre gli switch ottici Razer promettono una durata fino a 90 milioni di clic. Da non dimenticare la rotella HyperScroll inclinabile in quattro direzioni. Con modalità Free-Spin per la navigazione veloce e Tactile Cycling per il controllo preciso.

Allo stesso tempo, la tastiera Joro è il dispositivo da gaming ideale per chi cerca potenza e versatilità. Con un peso di appena 374 grammi e uno spessore di 16,5 mm, è la tastiera più snella mai prodotta dal brand. Anche con un formato minimal, presenta un’intera fila di tasti funzione. Con anche frecce a grandezza standard. I tasti offrono un’attuazione rapida e precisa. Mentre i copritasti in ABS con rivestimento UV garantiscono una lunga resistenza all’usura.

La vera innovazione di Joro, però, risiede nella modalità Snap Tap. Quest’ultima migliora la reattività nei giochi FPS permettendo cambi di direzione rapidi e bunny hopping fluido. La tastiera è inoltre completamente programmabile, con pieno supporto a Razer Hypershift, macro personalizzabili e compatibilità estesa con sistemi Windows e Apple. Presenta un tasto dedicato a Microsoft Copilot per l’accesso immediato all’assistenza AI. Oltre che legende secondarie per macOS, iPadOS e iOS. La connettività Bluetooth 5.0 consente di alternare dispositivi senza interruzioni. Mentre l’autonomia raggiunge la straordinaria soglia di 1.800 ore di utilizzo.