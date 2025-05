Apple: la produzione si sposta in India

Apple continua a modificare il proprio assetto produttivo. In particolare, l’azienda di Cupertino ha deciso di accelerare il proprio piano di diversificazione della catena di approvvigionamento. Ciò con un focus sempre più marcato sull’India come fulcro delle sue nuove strategie produttive. In tale contesto, la società statunitense Jabil, storico partner di Apple, sta preparando un nuovo passo decisivo. Ovvero la realizzazione di un secondo stabilimento in India dedicato alla produzione delle scocche in plastica per gli AirPods.

Apple: le strategia in atto sulla produzione

Al momento, Jabil opera nel paese con una fabbrica situata a Pune. Quest’ultima è specializzata proprio nella realizzazione degli involucri per gli auricolari wireless di Apple. E non è tutto. Per rispondere alla crescente domanda e contribuire alla riduzione della dipendenza da fornitori cinesi, l’azienda ha pianificato un’espansione a Tiruchirappalli, una città nello stato meridionale del Tamil Nadu. Anche se i lavori per la costruzione non sono ancora partiti, sono già in corso interlocuzioni con le istituzioni locali. Fonti vicine all’azienda riportano che si sono svolti incontri tra dirigenti di Jabil e il Chief Minister del Tamil Nadu. Ciò per definire i dettagli dell’operazione, con l’obiettivo di completare la pianificazione entro luglio.

Tale mossa rappresenta solo un tassello di un piano più ampio che vede Apple impegnata a diversificare geograficamente la sua produzione. Ciò in risposta alle incertezze geopolitiche e alle tensioni commerciali che interessano la Cina. Al momento, le componenti realizzate in India, come le scocche degli AirPods, vengono inviate agli impianti di assemblaggio situati in Vietnam e Cina. Ma l’intenzione a lungo termine è di potenziare ulteriormente l’autonomia produttiva dell’India.

L’espansione industriale rafforza la posizione dell’India come nodo chiave della rete globale di Apple. L’azienda di Cupertino punta sempre più su una catena produttiva resiliente e distribuita in modo equilibrato. Oltre che proiettata verso il futuro.