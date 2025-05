Apple: nuovo piano per il rilascio dei suoi iPhone

Apple potrebbe introdurre un cambiamento importante per i suoi dispositivi. Si tratta di una possibile variazione per il calendario di lancio degli iPhone. Secondo un’indiscrezione, il colosso di Cupertino starebbe valutando una strategia completamente nuova per la distribuzione dei suoi smartphone. Ciò a partire dalla generazione degli iPhone 18. Se l’indiscrezione si rivelasse fondata, a partire dal 2026 Apple adotterebbe un approccio a rilascio scaglionato. Secondo il quale i vari modelli verranno distribuiti in due fasi distinte. Una in autunno, come da consuetudine, e l’altra nella primavera successiva.

Apple: nuovo calendario di rilascio degli iPhone?

A quanto pare, i modelli di fascia alta, come gli iPhone 18 Pro e l’attesissimo pieghevole, conserveranno il lancio autunnale. A sorprendere, invece, sarebbe la tempistica del modello base. Le fonti parlano infatti di un rilascio ritardato. L’iPhone 18 “standard” arriverebbe solo nella primavera del 2027, affiancato forse da nuove varianti come i presunti iPhone 18 Air e iPhone 18e. Resta da chiarire se tali ultime versioni rappresenteranno aggiornamenti regolari o seguiranno un ciclo irregolare, come avvenuto finora con la serie SE.

Dietro tale scelta ci sarebbero diverse motivazioni strategiche. Innanzitutto, l’introduzione del primo iPhone pieghevole, atteso proprio per il 2026, richiederebbe uno spazio dedicato. Ma c’è anche un’altra variabile cruciale: la produzione. Le tensioni geopolitiche e i dazi tra Stati Uniti e Cina stanno mettendo sotto pressione Apple. A tal proposito, Cupertino da tempo sta cercando di spostare parte della sua catena produttiva in India. Tale processo, tutt’altro che semplice, impone un’attenta gestione delle risorse e delle tempistiche. In tale ottica, un lancio scaglionato permetterebbe di ridurre il carico sulla filiera.

Al momento, si tratta ancora di speculazioni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da Apple, dunque, ogni scenario resta aperto. Se quanto riportato trovasse conferma, si tratterebbe di una delle revisioni strategiche più radicali nella storia degli iPhone. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire cosa cambierà davvero.