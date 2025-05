Samsung Galaxy Z Fold 7: Il Pieghevole più sottile di Sempre?

Si potrebbe dire che Samsung abbia inventato la categoria degli smartphone pieghevoli, ma nonostante ciò è rimasta indietro rispetto alla concorrenza in rapido progresso. Tuttavia, con il nuovo Galaxy Z Fold 7, l’azienda sudcoreana punterà a cambiare tutto questo. Infatti i rumor più recenti parlano di un pieghevole con importanti miglioramenti, tra cui tecnologie e design rinnovati.

La nuova era dei Foldable: il Galaxy Z Fold 7 è sottilissimo

Le ultime indiscrezioni indicano uno spessore di soli 8,2 mm da chiuso. Si tratta di un miglioramento del 30% rispetto agli attuali 12,1 mm del modello corrente. In questo modo, con il suo Galaxy Z Fold 7, Samsung supera il pieghevole di Oppo, il Find N5, fermo a 8,9 mm. Questo nuovo design dovrebbe promettere pieghe quasi invisibili e una migliore ergonomia in tasca.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il dispositivo monterà un doppio display da, rispettivamente, 6,5 e 8,2 pollici. Il comparto fotografico dovrebbe offrire un sensore principale da 200 MP, un modulo ultragrandangolare da 12 MP e, infine, un teleobiettivo da 10 MP. Inoltre, la fotocamera frontale sfrutterà l’ultima tecnologia Under Display Camera. Al centro del nuovo pieghevole ci sarà lo Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria mentre il software preinstallato sarà basato su One UI 8.0. La batteria da almeno 4500 mAh garantirà autonomia adeguata e supporto alla ricarica rapida.

Tuttavia, questi dati potranno essere confermati solo durante l’evento Galaxy Unpacked previsto per luglio. Infatti, durante la presentazione saranno confermati o annunciati nuovi dati ufficiali, oltre a dettagli sul prezzo e disponibilità. Comunque, se confermato, lo spessore di 8,2 mm renderebbe il Galaxy Z Fold 7 il pieghevole più sottile al mondo. Traguardo che segnerebbe per Samsung un netto passo avanti rispetto alla concorrenza e, specialmente, al passato. Inoltre potrebbe influenzare le strategie principali dei competitori ma, in ogni caso, mantenere alta l’attesa grazie a innovazioni di design e performance.