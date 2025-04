OPPO Find N5: il test di resistenza svela i limiti del nuovo pieghevole

Il nuovo OPPO Find N5, uno degli smartphone pieghevoli più attesi, è stato da poco messo alla prova nel famoso test di resistenza di JerryRigEverything. L’aspetto che ha attirato maggiormente l’attenzione è la sua struttura sottile. Il telefono raggiunge infatti solo 4,2mm di spessore quando è aperto. Anche se questa caratteristica gli conferisce un aspetto molto elegante e maneggevole, rischia però di comprometterne la durata.

Ma non è tutto. Nel corso del video sono stati condotti anche moltissimi test. Come quelli per l’utilizzo di oggetti appuntiti, l’esposizione al calore, la terra e la piegatura forzata, i quali hanno messo in evidenza alcuni punti deboli del dispositivo. La resistenza alla piegatura, in particolare, è stata meno impressionante rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un prodotto di fascia alta.

Caratteristiche tecniche, limiti e potenzialità dell’ OPPO Find N5

Insomma tutto ciò ha dimostrato una cosa non molto positiva. Ovvero che nonostante le sue prestazioni complessive, l’ OPPO Find N5 non è immune da danni. Durante il test di piegatura, lo smartphone ha ceduto più facilmente rispetto ad altri della stessa categoria. Ciò lascia intendere quindi che, anche se il design pieghevole è un punto di forza, la sua durabilità potrebbe non essere all’altezza di altri modelli più robusti presenti sul mercato.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, OPPO FindN5 però non delude. Il dispositivo è equipaggiato con un display interno LTPO OLED da 8,12”. Offre poi una risoluzione di 2.248×2.480px e un una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. La fotocamera tripla da 50 megapixel, il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e una batteria da 5.600mAh con ricarica rapida sono poi solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un telefono di fascia alta. Eppure, nonostante queste eccellenti specifiche, OPPO ha deciso di non commercializzare il Find N5 in Europa, almeno nel breve periodo. Questo significa che i consumatori europei dovranno aspettare per poter testare personalmente le potenzialità di questo nuovo pieghevole.