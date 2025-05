Netflix, aggiornamento: nuova interfaccia con ricerca AI e suggerimenti reattivi

Netflix sta per cambiare volto. A breve infatti il celebre servizio streaming offrirà ai suoi utenti una grafica diversa con due novità importanti, ovvero la ricerca basata sull’intelligenza artificiale e i suggerimenti reattivi. L’obiettivo era offrire un’interfaccia grafica più pulita e che garantisse molta più semplicità nella navigazione.

Una homepage più semplice e immediata

La nuova homepage di Netflix è stata completamente ridisegnata. I contenuti ora sono accompagnati da etichette come “Vincitore agli Emmy” o “#1 nelle serie TV”, per aiutare a identificare subito cosa potrebbe interessare. Funzioni come “Cerca” e “La mia lista” sono state spostate in alto, diventando più accessibili. L’interfaccia adotta uno stile visivo più coerente, con colori che si espandono in modo armonico sullo sfondo, creando un ambiente più immersivo.

Suggerimenti più intelligenti e personalizzati

Non si tratta solo di un restyling grafico. Netflix ha migliorato anche il sistema di suggerimenti, che ora si adatta meglio ai gusti del momento. Se guardi spesso film comici, la piattaforma ti consiglierà altri titoli simili. Ma se inizi a esplorare un nuovo genere, come i thriller, i suggerimenti cambieranno rapidamente.

Fondamentale è l’intenzione da parte di Netflix di dare una mano agli utenti nel trovare contenuti interessanti senza passare troppo tempo a cercare.

Un feed mobile in stile social

L’aggiornamento riguarda anche l’app mobile, dove arriva un feed verticale con clip tratte da serie e film, un formato che ricorda molto i social come Instagram o TikTok. Scorrendo il feed, sarà possibile vedere anteprime, aggiungere titoli alla lista o avviarli subito. Una soluzione pensata per chi ama scoprire nuovi contenuti rapidamente.

Netflix sta puntando molto su questa funzione, convinta che i video brevi siano un ottimo modo per far conoscere nuovi titoli e spingere gli utenti a guardarli. I primi test hanno già mostrato un forte interesse per questa modalità, con alcune scene diventate subito virali.

Ricerca conversazionale con AI

Ma la novità più interessante è senza dubbio la nuova funzione di ricerca basata su AI. Al momento è in fase di test su iOS, ma l’idea è semplice: puoi cercare contenuti usando frasi normali, come se parlassi a un amico. Sarà l’intelligenza artificiale ad interpretare le frasi degli utenti che potranno dire di voler guardare qualcosa di divertente o magari un film d’azione non troppo violento: l’AI provvederà e selezionerà i contenuti che fanno al caso dell’utente. È in questo modo che l’esperienza diventerà ancora più personalizzata.