Motorola Moto G96: il nuovo volto della fascia media del marchio

Anche se l’attenzione è concentrata sui modelli Moto G56 e G86, è un altro il dispositivo che potrebbe rivelarsi la vera sorpresa nel catalogo Motorola. Stiamo parlando del MotoG96. A svelare l’esistenza del nuovo smartphone è stato Evan Blass, uno dei leaker più affidabili del settore, che in un post ha anticipato l’arrivo di questo inedito modello. Secondo Blass, il G96 sarebbe già in fase avanzata di sviluppo. Cosa che fa pensare a un suo debutto non troppo lontano.

Speculazioni e attese: Motorola Moto G96 si prepara al debutto europeo

Nonostante non si tratti di un top di serie nel senso stretto del termine, il Moto G96 dovrebbe rappresentare il vertice della nuova generazione della serie G. Ciò fa quindi pensare a uno smartphone ideato per offrire caratteristiche tecniche superiori rispetto ai modelli precedenti. L’utilizzo del chip MediaTek Dimensity 7300, lo stesso montato sull’Edge 60, rappresenterebbe infatti un salto in avanti rispetto al processore Snapdragon 6s Gen 3 previsto per il MotoG86. In quanto si tratta di un SoC più moderno, potenzialmente più efficiente. Ma soprattutto capace di offrire prestazioni più convincenti in termini di fluidità e gestione energetica.

A oggi, i dettagli ufficiali sono ancora assenti, ma non mancano alcune ipotesi. Si pensa infatti che il nuovo Motorola Moto G96 dovrebbe integrare un hardware più completo rispetto al G86. Quest’ultimo, secondo le indiscrezioni, sarà dotato di display AMOLED da 6,7” con frequenza di aggiornamento a 120Hz, fotocamera principale da 50MP e batteria da 5000mAh. È quindi lecito aspettarsi che il G96 spinga ancora oltre, pur restando nella fascia media.

Un cosa sembra però certa. Questo Motorola dovrebbe essere destinato esclusivamente al mercato europeo. Lascia quindi fuori aree come gli Stati Uniti, dove la serie Moto G non viene più lanciata dal 2021. Resta invece ignota la data di presentazione, su cui l’ azienda mantiene ancora il silenzio. In ogni caso, l’interesse del pubblico è alto, anche grazie al fermento nato sui social. Alcuni utenti criticano la scelta dei processori, mentre altri discutono delle preferenze tra display piatto e curvo. In attesa di conferme ufficiali, il Moto G96 sembra destinato a diventare uno dei protagonisti della seconda metà del 2025.