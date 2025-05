Motorola prepara il nuovo Moto G96, top di gamma con Dimensity 7300

Motorola sta preparando il terreno per una nuova generazione della sua serie G, e secondo un leak emerso nelle ultime ore, ci sarebbe anche Moto G96 tra i dispositivi in arrivo. Il nome è stato menzionato da Evleaks, una delle fonti più affidabili del settore, che ha condiviso un messaggio piuttosto chiaro: “Non l’ho ancora letto da nessuna parte: Motorola ha in cantiere un Moto G96”.

Questa informazione non era ancora trapelata, nemmeno nelle indiscrezioni più dettagliate che finora avevano riguardato i modelli Moto G56 e Moto G86. L’esistenza del G96 suggerisce quindi un ampliamento della gamma e, soprattutto, l’intenzione di proporre un modello più completo, probabilmente destinato a ricoprire il ruolo di vertice della serie G. In questo contesto, “top di gamma” va però inteso come il massimo livello all’interno della fascia media, non certo un concorrente dei flagship veri e propri.

Specifiche possibili e differenze rispetto al G86

Le informazioni sul Moto G96 restano ancora limitate, ma qualche ipotesi inizia a circolare. Alcune fonti ritengono che Motorola possa utilizzare il nuovo MediaTek Dimensity 7300, lo stesso SoC che dovrebbe equipaggiare anche il futuro Edge 60. L’obiettivo del colosso è quello di lanciare sul mercato un prodotto che sia in grado di fornire prestazioni di livello.

Oltre ad un display di tipo AMOLED, sono previste altre caratteristiche altisonanti che possano mettere in competizione lo smartphone con tanti altri modelli appartenenti ad altre case produttrici. Almeno per ora non siano troppe informazioni in merito ma di certo c’è che il prossimo Moto G96 sarà impressionante.

Uscita ancora incerta, ma destinazione chiara

Al momento, non ci sono indicazioni ufficiali sulla data di presentazione. È probabile però che il Moto G96 arrivi prima in Europa, seguendo una strategia commerciale già adottata in passato. Negli Stati Uniti, infatti, la serie Moto G non viene più distribuita dal 2021, e difficilmente il G96 farà eccezione.