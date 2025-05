Very Mobile punta sul 5G per conquistare nuovi utenti

Very Mobile fa parlare di sé lanciando una delle offerte più aggressive del mercato mobile. A soli 9,99€ al mese, i clienti dell’ operatore infatti potranno usufruire di ben 440GB, minuti e SMS illimitati. Un pacchetto completo, ora arricchito dal supporto al 5G incluso senza costi aggiuntivi, disponibile per sempre e attivabile sia su SIM fisica che eSIM virtuale. La sottoscrizione è particolarmente conveniente in particolare per chi proviene da altri gestori come Iliad, CoopVoce o Fastweb.

Very Mobile: zero vincoli, costi nascosti e massima trasparenza

L’attivazione è gratuita, così come la spedizione della SIM, con la possibilità di completare la procedura interamente online o nei punti vendita sparsi in tutta Italia. Per identificarsi bastano pochi istanti, anche grazie all’integrazione con SPID e CIE. In più, l’app dedicata consente di gestire facilmente la linea, monitorare il consumo dei dati e rinnovare l’offerta quando si desidera. In caso di esaurimento del traffico dati, la navigazione viene bloccata senza costi extra, evitando sorprese in bolletta.

Il punto di forza della proposta Very risiede nella trasparenza e nell’assenza di costi imprevisti. La tariffa mensile resta invariata, senza penali di uscita, vincoli contrattuali o costi di cambio offerta. La copertura di rete raggiunge oggi il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo così prestazioni elevate per servizi di streaming in alta definizione, gaming e lavoro da remoto. L’offerta è anche utilizzabile in Europa, con 12,6GB disponibili in roaming e la possibilità di ricevere SMS bancari senza restrizioni.

Tutti i servizi essenziali come hotspot, blocco automatico dei servizi a pagamento e la gestione delle chiamate internazionali sono inclusi, mantenendo il controllo totale sulla propria spesa. La ricarica può avvenire manualmente o in modo automatico, direttamente dall’app. Anche il servizio clienti è facilmente raggiungibile tramite numero gratuito o canali digitali. Insomma, grazie a tutto ciò, Very Mobile si propone come l’operatore ideale per chi cerca semplicità, efficienza e innovazione nella telefonia mobile.