Monitor Lenovo 24″ in regalo su Amazon: costa meno di 80€

Il Lenovo D24-45 è un monitor FHD con schermo opaco antiriflesso che evita di affaticare gli occhi durante le sessioni di lavoro prolungate. Nello specifico, dispone di un display 23.8″ Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 che consente di godere di dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione.

Se siete in cerca di un nuovo monitor da utilizzare giornalmente, questo modello realizzato dall’azienda Lenovo è perfetto per voi. Non passa di certo inosservato il design elegante ma al tempo stesso minimalista che il costruttore ha deciso di adottare per realizzare questo monitor con bordi ultrasottili.

Lenovo D24-45: ottimo rapporto qualità/prezzo

Il vostro attuale monitor non soddisfa più le vostre esigenze? Con l’attuale promozione messa a disposizione da Amazon potete acquistare questo monitor Lenovo a un prezzo incredibile.

Non a caso, il display 23.8″ Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 di cui dispone questo Lenovo D24-45 dispone di un tempo di latenza di 4ms che va a ottimizzare la responsività dello schermo e la funzionalità adattiva AMD FreeSync. Tutto ciò, consente di ottenere un’esperienza visiva ottimizzata grazie alla riduzione di qualunque tipologia di disallineamento dell’immagine.

Oltre a ciò, questo monitor si contraddistingue grazie a una frequenza di aggiornamento pari 75 Hz e 250 nits di luminosità, caratteristiche che consentono all’utente di non affaticare la vista in seguito a sessioni di lavoro lunghe anche grazie alla tecnologia Tuv Rheinland Eye Comfort. Infine, per offrire il meglio dell’esperienza d’uso, non mancano le porte HDMI e VGA che consentono di soddisfare ogni eventuale esigenza.

Lo sconto attualmente disponibile sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon vi consente di risparmiare il 19% sul prezzo di listino. Il prezzo finale, dunque, è di soli 79,99 euro invece di 98,61. Approfittatene subito, prima che l’offerta venga eliminata!