Lycamobile: 150GB e 5G a 5,99€ per chi cambia operatore!

A volte le offerte sembrano troppo belle per essere vere. Ma stavolta Lycamobile ha davvero tirato fuori un piano che fa alzare le sopracciglia anche ai più scettici: 150 giga, minuti e SMS illimitati, 5G incluso, tutto a 5,99 euro al mese. E no, non è un errore di battitura.

Giga e 5G illimitati a meno di 6 euro al mese

Il piano si chiama “5G Portin 599” e, come si intuisce dal nome, è dedicato a chi decide di passare a Lycamobile mantenendo il proprio numero. La cosa interessante è che dopo il primo mese (che si paga), i successivi due sono gratuiti. In pratica, con meno di 6 euro hai tre mesi di giga, chiamate e messaggi.

Ci sono ovviamente alcune condizioni da conoscere. Prima di tutto, l’acquisto e i rinnovi del piano possono essere fatti solo con una carta di credito o di debito valida, quindi dimentica contanti e ricariche strane. Appena la portabilità del numero viene approvata, l’offerta si attiva da sola. Se per qualche motivo la richiesta va storta, niente panico: hai 30 giorni per sistemare tutto e mantenere il piano attivo su un numero temporaneo Lyca.

Ogni rinnovo avviene in automatico ogni 30 giorni, quindi è importante avere credito sufficiente al momento della scadenza. Se te lo dimentichi o rimani senza fondi, hai comunque 90 giorni per rimediare.

E il 5G? Sì, c’è. Ma occhio: per navigare alla massima velocità devi avere uno smartphone compatibile e trovarti in un’area dove Lyca ha copertura 5G (che, va detto, non è ancora ovunque). In alternativa, puoi comunque navigare su 4G senza problemi. Anche le chiamate su rete 4G (VoLTE) sono supportate, se il tuo telefono è compatibile.

Ah, e giusto per essere chiari: questa offerta è pensata per uso personale, non commerciale, e c’è una politica di uso corretto, soprattutto per il roaming in Europa (dove hai a disposizione 8GB). Tutto nero su bianco sul loro sito.

Insomma, se stai cercando un piano super conveniente per restare sempre connesso, questa offerta di Lycamobile potrebbe essere il colpaccio del mese.