BlackBerry potrebbe tornare sul mercato con uno smartphone 5G

BlackBerry potrebbe tentare nuovamente l’ascesa sul mercato. L’azienda produttrice dei famomissimi smartphone con tastiera qwertty potrebbe debuttare con uno smartphone 5G e conquistare i più nostalgici. A suggerirlo è una recente notizia apparsa su reddit, secondo la quale un’azienda ignota potrebbe voler recuperare il marchio.

BlackBerry si prepara al ritorno in scena? Ecco come potrebbe essere un suo nuovo smartphone

Secondo recenti anticipazioni emerse su Reddit, BlackBerry potrebbe tornare in scena. L’azienda ha già tentato di dar nuova vita al suo marchio nel 2021 con scarsi risultati ma questa potrebbe essere la volta buona. Infatti, si parla già dell’arrivo di uno smartphone 5G in grado di offrire funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale e dotato di una tastiera qwerty: caratteristica distintiva dell’azienda.

Gli smartphone BlackBerry sono infatti passati alla storia per la loro tastiera qwerty dalle dimensioni più che generose ma è certo che nuove idee basate su tale dettaglio potrebbe dimostrarsi al passo coi tempi e capaci di invogliare una quantità non scontata di utenti a testarne le potenzialità. Inoltre, il ricorso alla tastiera fisica potrebbe rappresentare per gli utenti una soluzione unicamente proposta da BlackBerry, che potrebbe così non avere rivali in campo o addirittura dare il via a un ritorno di tendenza che potrebbe invogliare i colossi del settore e convincerli a proporre delle alternative.

Riguardo alle caratteristiche dello smartphone 5G non sono emersi dettagli sufficienti al fine di poter avanzare ipotesi riguardo la sua scheda tecnica o il design né possediamo abbastanza notizie riguardo le sorti dell’azienda. Ciò che appare scontato è che l’azienda dovrà affrontare un mercato totalmente nuovo rispetto al 2021, fatto di tendenze totalmente differenti e tecnologie più che avanzate rispetto a qualche anno fa. In tal contesto sarà interessante scoprire in che modo Blackberry intende far rinascere il suo marchio e affermarsi come in passato.