Kena Mobile aumenta i prezzi, da giugno queste offerte costeranno di più

Kena, l’operatore virtuale di TIM, ha annunciato la sua prima rimodulazione con aumento dei costi per alcune offerte. Le solite esigenze portate dal mercato che ha visto le sue condizioni mutare negli anni, hanno infatti portato il gestore per la prima volta in assoluto ad applicare un aumento di costo alle sue tariffe per i suoi clienti.

Quali offerte saranno rimodulate

La rimodulazione interesserà diverse offerte, il cui canone mensile salirà a 4,99 euro, anche per chi attualmente paga meno di questa cifra. Ecco l’elenco delle offerte coinvolte:

Kena Voce;

Kena Voce Più;

Kena Facile Plus;

Kena Voce Xmas;

Kena Voce Speciale Estate;

Kena Facile;

Kena Facile Speciale Estate;

Kena Internet.

I clienti interessati riceveranno un messaggio personalizzato con i dettagli dell’aumento, che sarà effettivo dal 7 giugno.

Due opzioni per i clienti

I clienti coinvolti dalla rimodulazione avranno due possibilità:

Mantenere la propria offerta , ma pagando 4,99 euro al mese invece del prezzo attuale;

Passare a una nuova offerta , chiamata “4,99 10 Giga Star” , che offre: Chiamate illimitate; 200 SMS; 10 Giga di traffico dati; Costo mensile di 4,99 euro.



Questa seconda opzione potrebbe essere vantaggiosa per chi utilizza una tariffa solo voce, poiché permette di avere anche dati e SMS allo stesso prezzo.

Diritto di recesso senza costi

Trattandosi di una modifica unilaterale del contratto, i clienti Kena hanno il diritto di recedere senza penali o costi di disattivazione, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Chi desidera recedere può:

Compilare il modulo di cessazione disponibile online e inviarlo tramite la piattaforma dedicata;

Inviare una PEC all’indirizzo kenamobile@pec.telecomitalia.it ;



In alternativa, oltre ad inviare una raccomandata, si può decidere di cambiare gestore liberamente ma ricordando di specificare che il cambiamento è dovuto alle condizioni contrattuali modificate. Per ogni richiesta di recesso o di portabilità del proprio numero, bisogna inoltrare la comunicazione entro il prossimo 7 luglio 2025 in modo da non incorrere in costi aggiuntivi.