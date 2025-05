Kena Mobile: mai più senza giga con questa super promozione

Al giorno d’oggi, una delle più grandi paure di tutti gli utenti in possesso di uno smartphone sicuramente è quella di terminare i dati di navigazione Internet verso la fine del mese, avere una promozione che garantisca un quantitativo di dati adeguato alle nostre esigenze, ovviamente essenziale soprattutto al giorno d’oggi dal momento che restare connessi con la nostra vita digitale rappresenta uno step fondamentale nella routine di ognuno di noi, dunque scegliere una promozione adatta è uno step altrettanto fondamentale e fortunatamente in Italia la scelta non manca, sono infatti disponibili tantissimi provider telefonici Che garantiscono cataloghi di offerte davvero ricchi e variegati in base alle esigenze di ogni consumatore e alle sue possibilità economiche.

Ogni provider telefonico infatti, offre tantissime offerte diversificate in base al prezzo, uno che sicuramente potrebbe risultare interessante è Kena mobile, l’operatore vestito di giallo da diversi anni offre ai propri consumatori davvero tantissimi giga da utilizzare ogni giorno, sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova promozione che ribadisce questo concetto, scopriamone insieme.

Tanti giga per navigare

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi garantisce ben 130 GB di traffico dati in connettività 4G che aumentano a 230 se decidete di attivare il servizio di ricarica automatica, il tutto abbinato a minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta avrà un costo di 6,99 € al mese, ma il primo rinnovo sarà completamente gratuito e il costo di attivazione verrà azzerato se deciderete di fornire i consensi commerciali, se l’offerta in questione può interessarvi tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per effettuare l’attivazione online che è possibile anche per coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero da un altro operatore virtuale, vi basterà cliccare sulla pagina dedicata alla promozione per poterla attivare in pochi semplici clic dal sito Internet apposito.