Il decreto bollette è legge: arriva l’annuncio ufficiale

È stato annunciato un’intervento molto atteso. Si tratta dell’approvazione definitiva del Senato riguardo il decreto bollette. Quest’ultimo, infatti, è finalmente diventato legge. Tale decisione conferma le misure già annunciate contro il caro energia. Inoltre, introduce importanti novità a sostegno di famiglie, imprese e associazioni sportive. Tra le misure più rilevanti c’è il bonus energia per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Tali famiglie riceveranno un contributo di 200 euro sulle bollette della luce per un periodo di tre mesi. Il beneficio interesserà circa 8 milioni di nuclei familiari. Per chi già usufruisce del cosiddetto “bonus sociale“, ovvero chi ha un reddito particolarmente basso o famiglie numerose, il contributo potrà arrivare fino a 500 euro. Offrendo un aiuto ancora più consistente contro il rincaro dei costi energetici.

Il decreto bollette è finalmente legge

Grande attenzione anche ai soggetti vulnerabili. Gli anziani e altre categorie fragili potranno rimanere nel mercato tutelato. Qui i prezzi dell’energia sono regolamentati, fino al 31 marzo 2027. Evitando così l’obbligo di passare al mercato libero, che comporta spesso tariffe meno vantaggiose. Tra le novità inserite nel testo anche il blocco del pignoramento della prima casa per debiti condominiali inferiori a 5.000 euro. Tale provvedimento vale solo per chi si trova in condizioni economiche di particolare fragilità.

E non è tutto. Le compagnie energetiche dovranno rendere le proprie offerte più chiare e facilmente confrontabili. Mentre l’Autorità per l’energia (ARERA) riceverà nuovi poteri di controllo e sanzione. Quest’ultimi interverranno contro comportamenti scorretti. Un’altra iniziativa, inserita nel decreto bollette, riguarda gli elettrodomestici. Sarà possibile ottenere uno sconto diretto fino al 30% (massimo 100 euro per prodotto) sull’acquisto di nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica. Per i nuclei con ISEE sotto i 25.000 euro, lo sconto massimo salirà a 200 euro.

Anche le imprese potranno beneficiare di nuovi fondi. Sono stati stanziati 1,4 miliardi di euro a sostegno delle aziende più energivore. Mentre ulteriori 600 milioni saranno destinati a rendere più sostenibili e meno onerose le attività industriali. Infine, non sono state dimenticate le associazioni sportive. Per loro sono previsti 10 milioni di euro, principalmente destinati a quelle che gestiscono impianti ad alto consumo energetico, come le piscine. Il decreto bollette rappresenta un importante pacchetto di misure pensate per sostenere il Paese in una fase economica complessa.