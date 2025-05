Ford: stimati i costi relativi ai nuovi dazi

Il clima di incertezza economica generato dalle politiche protezionistiche statunitensi sta spingendo molte aziende auto ad intervenire. Le tariffe, annunciate e in parte già attuate, stanno influenzando in modo marcato le dinamiche dei mercati internazionali. Mettendo sotto pressione le aziende produttrici di veicoli. A tal proposito, Ford ha deciso di sospendere la propria guidance annuale. La casa automobilistica ha giustificato la decisione con l’instabilità causata dai dazi imposti dall’amministrazione Trump. Ford non è la sola ad aver preso misure drastiche. Anche General Motors e Stellantis hanno deciso di sospendere le loro previsioni economiche. A conferma di un trend diffuso nel settore.

Ford: nuovi interventi contro i dazi

L’azienda ha condotto diversi calcoli. Secondo quest’ultimi l’impatto economico diretto dei dazi potrebbe raggiungere 1,5 miliardi di dollari. Eppure, la stima complessiva dei costi aggiuntivi derivanti da tali politiche doganali ammonterebbe a 2,5 miliardi di dollari l’anno. Con gran parte della cifra legata all’importazione di veicoli provenienti da Cina e Messico. Di fronte a tale scenario, Ford ha iniziato a rivedere le sue strategie operative. Includendo il blocco delle esportazioni verso la Cina e l’introduzione di modifiche nei processi logistici di importazione da Messico e Canada. Quest’ultima manovra dovrebbe generare un risparmio stimato in circa 1 miliardo di dollari.

In precedenza, Ford aveva previsto per il 2025 un utile compreso tra 7 e 8,5 miliardi di dollari. Proiezioni che però non tenevano conto dell’impatto dei dazi. Ora, il vero nodo critico secondo analisti e dirigenti del settore, è capire come reagirà il consumatore medio all’aumento dei prezzi. Il timore è che la domanda possa calare, soprattutto nel segmento delle vetture più accessibili.

A livello più ampio, l’intero comparto automobilistico americano rischia di dover affrontare costi extra superiori ai 100 miliardi di dollari entro l’anno, se le tariffe del 25% sulle importazioni resteranno in vigore. Resta da vedere se tali misure saranno sufficienti per stabilizzare il settore e trasformare le attuali difficoltà in un’opportunità.