Clienti Kena delusi: da giugno scattano gli aumenti sulle offerte low cost

Una notizia destinata a far discutere scuote il mondo della telefonia mobile. Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM, ha comunicato una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Dal mese di giugno, infatti, alcune offerte tra le più economiche subiranno un aumento nel costo mensile, arrivando a 4,99€. Il cambiamento riguarda in particolare quei pacchetti pensati esclusivamente per le chiamate vocali o per la navigazione dati, i cosiddetti piani “essenziali”, fino ad oggi proposti anche a meno di 4€.

Come evitare l’aumento di Kena Mobile: recesso e passaggio ad altri operatori

Per la prima volta, quindi, Kena introduce un aumento sulle proprie offerte, motivando la scelta con le esigenze economiche derivanti da un mercato in continua evoluzione. Gli utenti interessati riceveranno un avviso personalizzato, ma non potranno evitare del tutto tale incremento. Potranno solo scegliere tra due opzioni, ovvero mantenere la loro attuale offerta, pagando però di più, oppure passare a una nuova proposta più ricca nei contenuti ma con lo stesso nuovo prezzo mensile. Una delle alternative suggerite si chiama “4,99 10GB Star” e include chiamate illimitate, 200 SMS e 10 gigabyte di traffico dati, sempre al prezzo di 4,99€ al mese.

C’è un’unica strada per evitare di pagare di più, recedere dal contratto. Chi non accetta le nuove condizioni può disdire l’offerta o trasferire il proprio numero ad un altro gestore. La comunicazione di recesso deve essere inviata entro il 7 luglio. È possibile procedere online, tramite PEC, oppure con una raccomandata. In caso di recesso senza richiesta di portabilità, il numero verrà definitivamente perso.

Tale situazione potrebbe rappresentare solo l’inizio di una serie di aumenti nel mondo degli operatori virtuali. Se anche altri gestori dovessero seguire la scelta di Kena, le offerte super economiche potrebbero diventare presto un ricordo. Gli utenti più attenti ai costi infatti iniziano già a valutare nuove alternative. Kena rischia così di perdere quella fetta di clientela attratta proprio dai prezzi contenuti e dalla semplicità delle offerte. Insomma, il mondo della telefonia mobile low cost potrebbe subire una trasformazione profonda nei prossimi mesi.