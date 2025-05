Brabus XL 800: la supercar off-road da 800 cavalli

L’ultima creazione di BRABUS, la XL 800, irrompe nel mondo dei fuoristrada come un bolide assetato di polvere e velocità. Basata sulla Mercedes-AMG G 63 (serie W 465), incarna la fusione tra la brutalità di una supercar e l’attitudine estrema di un all-terrain. Il modello Brabus possiede un potentissimo V8 biturbo a benzina da 800 cavalli e 1.000 Nm di coppia, già disponibili a 3.600 giri. L’accelerazione strepitosa è invece di 0-100 km/h in appena 4,6 secondi, con velocità limitata a 210 km/h. Com’è possibile? Per via degli pneumatici off-road 325/55 R 22. Il motore respira attraverso due turbocompressori ad alte prestazioni, coadiuvati da nuove mappature elettroniche per iniezione e accensione. La pressione di sovralimentazione arriva fino a 1,6 bar. A gestire l’irruenza, il cambio automatico a nove marce con comandi al volante, pronto a trasformarsi in sequenziale per i più esigenti. L’intera meccanica poggia su un telaio in carbonio BRABUS WIDESTAR, scolpito per mostrare la sua forza.

Design e finiture esclusive per una BRABUS “muscolosa”

Lo sguardo viene catturato dalle linee aggressive, scolpite da elementi in carbonio lucido che danzano su una livrea nera intensa. Ogni dettaglio trasmette forza: dai cerchi forgiati BRABUS Monoblock Z/HD da 22 pollici fino al verricello capace di trainare 4.500 chilogrammi. È un’opera che respira potenza anche da ferma. Dentro, lo sfarzo prende forma con finiture BRABUS MASTERPIECE, pelle trapuntata grigio ardesia e inserti in fibra di carbonio a vista. L’abitacolo racconta una storia fatta di perfezione e carattere, senza lasciare spazio al superfluo. Ogni superficie sembra realizzata per sedurre e dominare la scena.

La altezza da terra è di ben 47 centimetri, segno di libertà su qualsiasi percorso. Il sistema BRABUS Ride Control consente poi una regolazione precisa dell’assetto, direttamente dal comando della Mercedes Classe G. All’anteriore brillano le nuove sospensioni indipendenti, realizzate con tecnologia CNC per una risposta chirurgica. Dietro, la configurazione resta rigida ma rinforzata con componenti in alluminio billet ad alta resistenza. La BRABUS XL 800 può essere ora ordinata. Il prezzo? 630.767 euro per chi osa davvero spingersi oltre.