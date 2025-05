Kena aggiorna la sua infrastruttura: disservizi temporanei ma nuove funzionalità in arrivo

Kena Mobile, l’operatore semivirtuale collegato al gruppo TIM, sta affrontando un passaggio tecnologico decisivo per il suo futuro. A partire da maggio 2025, ogni fine settimana, durante le ore notturne comprese tra le 22:00 del venerdì e le 03:00 del sabato, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili. Lo ha annunciato la stessa azienda il 5 maggio, tramite una comunicazione pubblicata nella sezione “News e modifiche contrattuali” del sito ufficiale.

Il motivo dei disservizi è legato alla migrazione verso la nuova piattaforma tecnologica TIM. Una mossa che ha come obiettivo quello di reintrodurre e migliorare alcuni servizi fondamentali. Come ad esempio LoSai, ChiamaOra e la Segreteria Telefonica, che in passato risultavano assenti o non attivabili per alcuni clienti.

Kena guarda avanti: con VoLTE e 5G il servizio si fa più completo

L’intervento avverrà in più fasi, coinvolgendo gradualmente tutta la clientela. Alcune operazioni però, come il trasferimento di chiamata o la modifica delle opzioni supplementari, saranno momentaneamente disabilitate. Anche la ricezione delle ricariche potrebbe subire ritardi. Tale aggiornamento segue l’introduzione delle nuove Half SIM Green, realizzate in plastica riciclata e distribuite dal gennaio scorso. Le nuove SIM, oltre ad essere più sostenibili, sono già compatibili con la rete aggiornata di TIM. Con queste schede, infatti, è possibile utilizzare sin da subito VoLTE e i servizi di reperibilità, senza necessità di configurazioni. Per i clienti con vecchie SIM invece, il passaggio sarà effettuato a distanza, grazie alla funzione multi IMSI. Non sarà necessaria la sostituzione fisica della scheda.

Con l’arrivo della nuova rete, tutti i dispositivi compatibili potranno finalmente utilizzare il VoLTE. Ovvero la possibilità di effettuare chiamate vocali sfruttando la rete 4G. Ciò rappresenta un notevole passo avanti rispetto al passato, quando solo alcuni modelli di smartphone selezionati erano abilitati all’utilizzo di questa tecnologia con Kena.

Oltre al miglioramento della qualità delle chiamate, i clienti potranno contare anche su un accesso facilitato alle reti di nuova generazione, come il 5G. L’adozione delle eSIM è un’altra ipotesi che circola, anche se l’operatore non ha ancora confermato ufficialmente il loro lancio. Insomma, grazie a questa evoluzione, Kena Mobile si prepara a offrire ai suoi clienti un’esperienza più moderna, completa e allineata con gli standard TIM. Cercando però di mantenere sempre la sua identità semivirtuale.